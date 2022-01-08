Найекономічніші бензинові автомобілі

СКЛАДЕНИЙ СПИСОК НАЙБІЛЬШ економічних бензинових АВТОМОБІЛІВ
У ньому виявилося чотири моделі.
Фахівці склали рейтинг найбільш економічних автомобілів на бензині.
Відомо, що машини на дизелі економічніші. Але що робити, якщо Вам з якихось причин не підійшла жодна з моделей? На щастя, багатий вибір бензинових авто як на авторинках, так і нових, в офіційних магазинах, дозволяє зробити правильне рішення.
У ньому виявилося чотири моделі.
Фахівці склали рейтинг найбільш економічних автомобілів на бензині.
Відомо, що машини на дизелі економічніші. Але що робити, якщо Вам з якихось причин не підійшла жодна з моделей? На щастя, багатий вибір бензинових авто як на авторинках, так і нових, в офіційних магазинах, дозволяє зробити правильне рішення.
Постійне зростання цін на паливо і складна економічна ситуація привели до істотного збільшення популярності машин зі скромним рівнем споживання палива. Вивчивши рейтинг найекономічніших машин на бензині, ми можемо більш детально ознайомитися з найбільш затребуваними моделями даної категорії, їх характеристиками і особливостями.
Однією з таких є Bajaj Qute.
Дуже незвичайним засобом пересування називають маленький легковий автомобіль, який за розмірами ледь перевищує коляску мотоцикла. Параметри машини виробництва Індії просто вражають - всього 100 км шляху вона витрачає менше 3 літри бензину для мотора в 13 л.с.
Далі в списку розташувався Smart FourTwo.
Ще одне незвичайне рішення - іномарка для людей, які не бояться експериментувати. Економічний бензиновий автомобіль коштує значно дорожче за попередній варіант - близько 330 тисяч гривень, проте рівень безпеки куди вище. Споживає мало пального - обсяг близько 4 літрів витрачається на кожні 100 км шляху.
Бензиновий двигун в 90 кінських сил розвиває досить пристойну швидкість в порівнянні з іншими автомобілями такого класу, особливо по рівних міських дорогах. Варто пам'ятати, що подібного роду мікрокари не призначені для сільської місцевості або поганих автострад, так як практично миттєво виходять з ладу.
Знайшлося тут місце і для KIA Picanto.
Якщо все ж хочеться повнорозмірний або середній хетчбек-клас відомої марки, то ця машина - еталон рекомендацій.
Великий економічний автомобіль в базовій версії коштує трохи дорожче за попередній варіант, зате показники і технічні характеристики краще, якщо порівнювати з іншими. Так, ця модель має силовий агрегат об'ємом в 1,2 л, потужність двигуна становить 61 к.с., а витрата палива в місті становить 7 літрів.
Замикає цей список Ford Fiesta.
Неймовірно популярна модель з малим споживанням палива, з хорошим, лаконічним дизайном. Чудово підходить як для міста, так і для заміських доріг. Споживає всього 3,7 літра пального - показник на рівні миникаров з перших рядків нашого рейтингу. Це дійсно краще рішення для тих, хто хоче заощадити значну кількість коштів.
Машина економно споживає бензин, - цілком реальне і розумне рішення. Не випадково європейські власники при покупці в першу чергу дивляться на витрату палива.
Однією з таких є Bajaj Qute.
Дуже незвичайним засобом пересування називають маленький легковий автомобіль, який за розмірами ледь перевищує коляску мотоцикла. Параметри машини виробництва Індії просто вражають - всього 100 км шляху вона витрачає менше 3 літри бензину для мотора в 13 л.с.
Далі в списку розташувався Smart FourTwo.
Ще одне незвичайне рішення - іномарка для людей, які не бояться експериментувати. Економічний бензиновий автомобіль коштує значно дорожче за попередній варіант - близько 330 тисяч гривень, проте рівень безпеки куди вище. Споживає мало пального - обсяг близько 4 літрів витрачається на кожні 100 км шляху.
Бензиновий двигун в 90 кінських сил розвиває досить пристойну швидкість в порівнянні з іншими автомобілями такого класу, особливо по рівних міських дорогах. Варто пам'ятати, що подібного роду мікрокари не призначені для сільської місцевості або поганих автострад, так як практично миттєво виходять з ладу.
Знайшлося тут місце і для KIA Picanto.
Якщо все ж хочеться повнорозмірний або середній хетчбек-клас відомої марки, то ця машина - еталон рекомендацій.
Великий економічний автомобіль в базовій версії коштує трохи дорожче за попередній варіант, зате показники і технічні характеристики краще, якщо порівнювати з іншими. Так, ця модель має силовий агрегат об'ємом в 1,2 л, потужність двигуна становить 61 к.с., а витрата палива в місті становить 7 літрів.
Замикає цей список Ford Fiesta.
Неймовірно популярна модель з малим споживанням палива, з хорошим, лаконічним дизайном. Чудово підходить як для міста, так і для заміських доріг. Споживає всього 3,7 літра пального - показник на рівні миникаров з перших рядків нашого рейтингу. Це дійсно краще рішення для тих, хто хоче заощадити значну кількість коштів.
Машина економно споживає бензин, - цілком реальне і розумне рішення. Не випадково європейські власники при покупці в першу чергу дивляться на витрату палива.
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