Найекономічніші бензинові автомобілі

11:49 27 серпень Київ, Україна





У ньому виявилося чотири моделі.





Фахівці склали рейтинг найбільш економічних автомобілів на бензині.







Відомо, що машини на дизелі економічніші. Але що робити, якщо Вам з якихось причин не підійшла жодна з моделей? На щастя, багатий вибір бензинових авто як на авторинках, так і нових, в офіційних магазинах, дозволяє зробити правильне рішення. СКЛАДЕНИЙ СПИСОК НАЙБІЛЬШ економічних бензинових АВТОМОБІЛІВУ ньому виявилося чотири моделі.Фахівці склали рейтинг найбільш економічних автомобілів на бензині.Відомо, що машини на дизелі економічніші. Але що робити, якщо Вам з якихось причин не підійшла жодна з моделей? На щастя, багатий вибір бензинових авто як на авторинках, так і нових, в офіційних магазинах, дозволяє зробити правильне рішення.

Постійне зростання цін на паливо і складна економічна ситуація привели до істотного збільшення популярності машин зі скромним рівнем споживання палива. Вивчивши рейтинг найекономічніших машин на бензині, ми можемо більш детально ознайомитися з найбільш затребуваними моделями даної категорії, їх характеристиками і особливостями.





Однією з таких є Bajaj Qute.

Дуже незвичайним засобом пересування називають маленький легковий автомобіль, який за розмірами ледь перевищує коляску мотоцикла. Параметри машини виробництва Індії просто вражають - всього 100 км шляху вона витрачає менше 3 літри бензину для мотора в 13 л.с.



Далі в списку розташувався Smart FourTwo.

Ще одне незвичайне рішення - іномарка для людей, які не бояться експериментувати. Економічний бензиновий автомобіль коштує значно дорожче за попередній варіант - близько 330 тисяч гривень, проте рівень безпеки куди вище. Споживає мало пального - обсяг близько 4 літрів витрачається на кожні 100 км шляху.

Бензиновий двигун в 90 кінських сил розвиває досить пристойну швидкість в порівнянні з іншими автомобілями такого класу, особливо по рівних міських дорогах. Варто пам'ятати, що подібного роду мікрокари не призначені для сільської місцевості або поганих автострад, так як практично миттєво виходять з ладу.



Знайшлося тут місце і для KIA Picanto.

Якщо все ж хочеться повнорозмірний або середній хетчбек-клас відомої марки, то ця машина - еталон рекомендацій.

Великий економічний автомобіль в базовій версії коштує трохи дорожче за попередній варіант, зате показники і технічні характеристики краще, якщо порівнювати з іншими. Так, ця модель має силовий агрегат об'ємом в 1,2 л, потужність двигуна становить 61 к.с., а витрата палива в місті становить 7 літрів.



Замикає цей список Ford Fiesta.

Неймовірно популярна модель з малим споживанням палива, з хорошим, лаконічним дизайном. Чудово підходить як для міста, так і для заміських доріг. Споживає всього 3,7 літра пального - показник на рівні миникаров з перших рядків нашого рейтингу. Це дійсно краще рішення для тих, хто хоче заощадити значну кількість коштів.

Машина економно споживає бензин, - цілком реальне і розумне рішення. Не випадково європейські власники при покупці в першу чергу дивляться на витрату палива.