Найважливіша політична подія листопада в світі

16:55 08 листопада Київ, Україна

Незважаючи на те, що спроби іноземних гравців вплинути на американський електорат значною мірою були стримані, експерти дотримуються думки, що Росія буде продовжувати використовувати дезінформацію, дестабілізувати ситуацію після виборів, намагаючись поставити під сумнів чесність виборів і нашкодити обраному президенту.



Тим більше, що виходячи з досвіду 2016 року, найсерйозніші збитки, завдані втручанням Росії у 2016 році, було завдано саме після виборів - втручання призвело до зіткнення президента з розвідувальним співтовариством США і підірвало віру в американську демократію.







ФБР і Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури виступили зі спільною заявою щодо того, що в цьому році підрахунок голосів займе більшу кількість часу через обсяг бюлетенів для голосування поштою, що може бути використано іноземними гравцями і кіберзлочинцями для поширення дезінформації, в тому числі повідомлень про придушення виборців, кібератаки, спрямовані на виборчу інфраструктуру, шахрайство зі списками виборців або бюлетенями та інші проблеми, покликані переконати громадськість в незаконності виборів.









Крім того, США раніше повідомляли, що головним викликом є можлива DDoS-атака на сайт з результатами голосування і масована атака в соцмережах, яка змусить засумніватися в правдивості результатів голосування.



Мета втручання іноземних гравців, таких як Росія, Китай і Іран, в президентські вибори в США - ослаблення країни шляхом сіяння хаосу серед американських виборців і підриву довіри до американської демократії.