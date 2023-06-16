Саміт у Хіросімі був сфокусований на перемозі України

З 19 по 21 травня у Японії пройшла зустріч G7. Лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, а також Європейського Союзу обговорювали майбутні кроки щодо стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Однак більша частина зустрічі була приділена війні в Україні, а саме наданню нашій країні всіх інструментів для якнайшвидшої перемоги.
На минулому саміті G7 у японському місті Хіросіма велику увагу західні лідери та їхні запрошені гості приділяли розширенню та посиленню режиму санкцій проти росії. Варто зазначити, що скорочення російських нафтогазових доходів за перші чотири місяці цього року становить 52%, порівняно з тим самим періодом 2022 року. Російські компанії використовують усі можливі канали та пропонують великі знижки для підтримки обсягів експорту. Однак результатом стало різке зниження їхнього прибутку, а також рясна пропозиція на світовому ринку. Крім того, ціна на природний газ у Європі повернулася до довоєнних рівнів. Крім закриття лазівок в обмеженнях на імпорт високих технологій із росії, ЄС зараз готує заборону на експорт російських алмазів, який завдасть чергового удару по економіці агресора.
Але не єдиними санкціями перемагається росія. Якщо згадати перші дні повномасштабного вторгнення рф, президент України Володимир Зеленський сказав: "Мені не потрібна машина, мені потрібні боєприпаси". Тепер він знову нагадує про це, що хоча санкції і похвальні, Україні потрібно більше зброї та боєприпасів. ЗСУ не перестають дивувати західних експертів своєю здатністю у кілька разів швидше навчатися працювати з новими видами західної техніки.
Новою ключовою подією у наданні військової допомоги Україні є організація так званої “винищувальної коаліції”, яка має передати Києву кілька ескадрилій F-16. Одне питання, яке до саміту в Японії заважало ухваленню рішення про необхідне посилення ВПС України, було пов'язане з ризиком можливих ударів по території росії, але Київ, як завжди, запевнив західних партнерів, що не використовуватиме винищувачів для таких завдань. До речі, низка європейських держав виступила із заявами, що розпочнуть навчання українських пілотів вже з першого червня.
Під час майбутнього контрнаступу української армії, що ретельно готується, необхідно буде захистити щойно навчені бронетанкові бригади від ударів російської авіації за допомогою мобільних зенітно-ракетних комплексів. Хоча напрямок головного прориву все ще залишається невизначеним, кілька недавніх контратак змусили окупантів перейти в оборону в єдиному місці, де ще продовжувалася спроба атакувати росіян, а саме в Бахмуті.
Водночас українська армія усвідомлює свої дії і не вірить у дива. Тому Зеленський неодноразово повторював, щоби на Заході не розраховували на колосальні відвоювання територій. І хоча всім нам дуже хочеться якнайшвидшої перемоги та повернення під контроль української землі, більшості зрозуміло, що для ЗСУ головним ресурсом є люди і тому необхідно виявити терпіння, щоб уникнути якомога більшої кількості жертв.
Дуже добре, що на Заході чують такий сигнал і з японського саміту стає ясно про готовність озброїти Україну всіма засобами, необхідними для перемоги не лише у довгій війні, а й у майбутньому контрнаступі. Кожен невеликий тактичний успіх викликає сильний резонанс у кремлі, а кожна ознака невмілого та розгубленого керівництва збільшує деморалізацію російської армії – таким чином перемога України стає дедалі більш відчутною. Нарешті, вимальовується формула, яка допоможе нам здобути перемогу у війні проти агресора і бачачи те, як вона працює, Захід готовий продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно і не схиляти до переговорів з кремлем.
На минулому саміті G7 у японському місті Хіросіма велику увагу західні лідери та їхні запрошені гості приділяли розширенню та посиленню режиму санкцій проти росії. Варто зазначити, що скорочення російських нафтогазових доходів за перші чотири місяці цього року становить 52%, порівняно з тим самим періодом 2022 року. Російські компанії використовують усі можливі канали та пропонують великі знижки для підтримки обсягів експорту. Однак результатом стало різке зниження їхнього прибутку, а також рясна пропозиція на світовому ринку. Крім того, ціна на природний газ у Європі повернулася до довоєнних рівнів. Крім закриття лазівок в обмеженнях на імпорт високих технологій із росії, ЄС зараз готує заборону на експорт російських алмазів, який завдасть чергового удару по економіці агресора.
Але не єдиними санкціями перемагається росія. Якщо згадати перші дні повномасштабного вторгнення рф, президент України Володимир Зеленський сказав: "Мені не потрібна машина, мені потрібні боєприпаси". Тепер він знову нагадує про це, що хоча санкції і похвальні, Україні потрібно більше зброї та боєприпасів. ЗСУ не перестають дивувати західних експертів своєю здатністю у кілька разів швидше навчатися працювати з новими видами західної техніки.
Новою ключовою подією у наданні військової допомоги Україні є організація так званої “винищувальної коаліції”, яка має передати Києву кілька ескадрилій F-16. Одне питання, яке до саміту в Японії заважало ухваленню рішення про необхідне посилення ВПС України, було пов'язане з ризиком можливих ударів по території росії, але Київ, як завжди, запевнив західних партнерів, що не використовуватиме винищувачів для таких завдань. До речі, низка європейських держав виступила із заявами, що розпочнуть навчання українських пілотів вже з першого червня.
Під час майбутнього контрнаступу української армії, що ретельно готується, необхідно буде захистити щойно навчені бронетанкові бригади від ударів російської авіації за допомогою мобільних зенітно-ракетних комплексів. Хоча напрямок головного прориву все ще залишається невизначеним, кілька недавніх контратак змусили окупантів перейти в оборону в єдиному місці, де ще продовжувалася спроба атакувати росіян, а саме в Бахмуті.
Водночас українська армія усвідомлює свої дії і не вірить у дива. Тому Зеленський неодноразово повторював, щоби на Заході не розраховували на колосальні відвоювання територій. І хоча всім нам дуже хочеться якнайшвидшої перемоги та повернення під контроль української землі, більшості зрозуміло, що для ЗСУ головним ресурсом є люди і тому необхідно виявити терпіння, щоб уникнути якомога більшої кількості жертв.
Дуже добре, що на Заході чують такий сигнал і з японського саміту стає ясно про готовність озброїти Україну всіма засобами, необхідними для перемоги не лише у довгій війні, а й у майбутньому контрнаступі. Кожен невеликий тактичний успіх викликає сильний резонанс у кремлі, а кожна ознака невмілого та розгубленого керівництва збільшує деморалізацію російської армії – таким чином перемога України стає дедалі більш відчутною. Нарешті, вимальовується формула, яка допоможе нам здобути перемогу у війні проти агресора і бачачи те, як вона працює, Захід готовий продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно і не схиляти до переговорів з кремлем.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі