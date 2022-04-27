Наймасштабніша спецоперація Європолу проти бразильського наркокартелю

13:15 28 листопада Київ, Україна

Спецоперація, яку провели служби Європолу (організації, що координує роботу поліційних служб країн-членів Євросоюзу), увійде в історію як одна з найбільших операцій проти наркозлочинців. Як стало відомо, в результаті безпрецедентної за масштабами спецоперації проти наркокартелю, який діє в Бразилії, країнах Європи та Азії, в п'ятницю, 27 листопада, поліції вдалося провести 45 затримань. Велика їхня частина припадає на Бразилію, Іспанію, Бельгію і Дубай.

Як повідомили представники Європолу на пресконференції в Гаазі, в ході операції за участю близько 1000 співробітників поліції були проведені обшуки за 180 адресами. За даними Європолу, це була найбільша спільна з поліцією Бразилії операція з моменту підписання договору про співпрацю з цією країною в 2017 році.

За підсумками обшуків, проведених на території південноамериканської країни, поліція наклала арешт на 37 літаків і 160 об'єктів нерухомості. Крім того, в Бразилії, Бельгії та Іспанії поліціянти конфіскували у передбачуваних злочинців 37 розкішних автомобілів, а в Португалії - 12 мільйонів євро готівкою.

За оцінкою міжнародних правоохоронних структур, наркокартель, ймовірні члени якого були затримані 26 листопада, щорічно ввозить до Європи морським шляхом як мінімум 45 тонн кокаїну. За пів року ця кримінальна організація заробляє близько 100 млн євро, вказали в Європолі.