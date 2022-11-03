Саботаж на «Північних потоках» справа рук російських диверсантів: думка експертів

23:45 10 жовтня Київ, Україна





Як мотивація вони називають газовий шантаж ЄС, з тією різницею, що Путін показав здатний знищувати енергосистему Європи фізично.



Експерти наголошують також і на тому, що саботаж відповідає одночасним рішенням «Газпрому», який ще більше скорочує постачання європейським клієнтам. Наприкінці вересня стало відомо, що на двох російських газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» стався великий витік газу. Імовірно, на магістралях було здійснено диверсію. «І поки Путін публічно звинувачує Захід у скоєному, ймовірно, саме російські диверсанти здійснили підрив газопроводів», — заявили експерти, які побажали залишитися невідомими.Як мотивація вони називають газовий шантаж ЄС, з тією різницею, що Путін показав здатний знищувати енергосистему Європи фізично.Експерти наголошують також і на тому, що саботаж відповідає одночасним рішенням «Газпрому», який ще більше скорочує постачання європейським клієнтам.

З чотирьох зареєстрованих витоків два відбулися на двотрубному газопроводі «Північний потік-2» (на одній і тій же нитці газопроводу), а решта двох - на «Північному потоці-1» (на двох різних нитках). Масштаби витоків газу були настільки великі, що в перші дні не було можливості провести належні перевірки.



Кадри з повітря та дані, зафіксовані сейсмологами, не залишають сумнівів у тому, що пошкодження були спричинені штучними вибухами.



Згідно з спільним листом Данії та Швеції до Ради Безпеки ООН, вибухи могли бути викликані “вибуховим зарядом у кілька сотень кілограмів”.



«Необхідно розуміти, що, безсумнівно, це прояв сили, оскільки виконавці (хто б вони не були) хотіли, щоб це виглядало як повномасштабна диверсія. З огляду на все це та зважаючи на поточну енергетичну ситуацію в Європі, жодне логічне пояснення не вказує на те, що це зробили західні союзники чи тим більше Україна», — заявляють фахівці.



Саботаж не вплинув на європейський газовий ринок, оскільки і «Північний потік - 1», і «Північний потік - 2» в останні місяці не постачали природний газ до Європейського союзу.. Але вибухи посилили побоювання в Європі перед обличчям зими, що наближається.. Висуваються припущення і можлива атака континентальних енергетичних об'єктів, у тому числі Балтійської труби, що з'єднує норвезький континентальний шельф з Польщею через Данію, який був офіційно відкритий того ж дня, коли надійшли повідомлення про перші вибухи російських газопроводів.

«Крім того, також неясно, чи могли нещодавні вибухи торкнутися «SwePol Link» (підводний кабель високої напруги постійного струму між Швецією та Польщею), оскільки один із вибухів стався лише за 500 метрів від нього.. У момент вибуху кабель перебував на плановому ремонті. Якщо саботаж справді пошкодив кабель, це створить додаткову проблему для польської енергосистеми, оскільки «SwePol Link» використовується для імпорту електроенергії в той час, коли Польща не може самостійно задовольнити внутрішній попит у себе в країні», — пишуть експерти.



Саботаж на «Північних потоках» збігся з іншими недавніми ворожими рішеннями та заявами «Газпрому».



По-перше, 27 вересня росіяни дали зрозуміти, що вони накладуть санкції на український Нафтогаз (який є стороною угоди про транзит), якщо українська компанія не відмовиться від свого арбітражного розгляду проти Газпрому.



Вимога була відхилена українцями майже відразу, і в найближчому майбутньому це може бути використане Кремлем як привід для припинення транзиту газу через Україну до Європи.



По-друге, «Газпром» також припинив постачання до Італії через Австрію, скоротив експорт до Молдови та припинив постачання газу до Європи через «Турецький потік». По суті, все це говорить про те, що найближчими тижнями Росія може зупинити більшу частину поставок, що залишилися, європейським споживачам (за винятком, можливо, Угорщини та Сербії).



«Як сказав Путін щодо диверсії – “кому вигідно – той і здійснив”. Очевидно, що на тлі постійного газового шантажу ЄС підрив енергетичної безпеки Європи вигідний саме Росії. Нові докази, у тому числі підводні зйомки трубопроводів, мають з'явитися швидко, оскільки витік природного газу з пошкоджених ниток «Північних потоків» уже припинився», — роблять висновки аналітики.