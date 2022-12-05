З українського фронту в РФ йде масовий потік зброї

19:21 05 грудня Київ, Україна

У Росії різко підвищився рівень злочинності, пишуть аналітики. «Зброя, яка російське командування відправляє в Україну, масово повертається назад на вулиці країни-агресора. Окупанти роблять статки на продажу вогнепальної зброї в той час, як їхнім солдатам не вистачає автоматів та патронів. Такий сценарій був спрогнозований на початку війни, і тепер він реалізується в життя», - заявляють аналітики в галузі кримінального права.

За даними МВС РФ, кількість злочинів у країні в 2022 році в цілому зросла на 30% порівняно з минулим роком, хоча до вторгнення в Україну рівень злочинності, як не дивно залишався незмінним, а часом навіть знижувався . Тільки для Курської області, яка межує з Україною, кількість злочинів зросла на 675%. Сплеск в інших російських регіонах на прилеглих до України територіях зріс утричі.

«В результаті кількість збройних злочинів, скоєних у Росії цього року, вже більш ніж удвічі перевищує загальну кількість за минулий рік . І така тенденція цілком зрозуміла та передбачувана, адже після кожної великої війни відбувається відтік зброї назад до країн-учасниць конфлікту. Після Першої світової війни та революції в РФ більшовикам довелося кілька років займатися конфіскацією зброї з приватних рук. Після Другої світової війни Сталін зіткнувся з ще більшою проблемою - рухами опору в країнах Балтії, західної Білорусії та Україні, де населення загалом озброїлося зброєю, що залишилася після більшого конфлікту. З розпадом СРСР солдати, що поверталися з Афганістану, часто привозили з собою зброю, в майбутньому, ставши основою силовиків у ОЗГ 90-х.. І під час обох пострадянських чеченських воєн у Росію потрапила зброя тих конфліктів, привезена як росіянами, що воювали в Чечні, так і самими чеченцями. Але війна в Україні для Росії виявиться у цьому плані страшніша, ніж усі війни до цього», — заявляють фахівці.

Політтехнологи вважають, що мобілізовані в РФ мають низький рівень військової підготовки та дисципліни і ймовірно, будуть розглядати будь-яку зброю, яка у них є, як видобуток, який вони можуть забрати додому, а офіцери часто не можуть контролювати ці підрозділи в польових умовах, і цей Недолік контролю також безпосередньо впливає на те, що солдати можуть забрати.

«Така поведінка ще більш ймовірна у випадку з ув'язненими, яких активно вербують як до армії, так і до ПВК . Їм нема чого втрачати, і вони просто раді отримати доступ до безкоштовної зброї, щоб надалі використовувати її для нальотів та пограбувань», — заявляють експерти.

Крім того, зазначається відсутність прикордонного контролю між територіями, де розгортаються воєнні дії та територією Росії. Це пов'язано з тим, що Кремль оголосив про анексію частини України, яку російський уряд тепер офіційно вважає частиною Росії. Це означає відсутність прикордонних контрольно-пропускних пунктів і, отже, набагато менше можливостей перешкодити окупантам, які повертаються додому, взяти з собою зброю . На це піде лише невеликий відсоток, але цього вже достатньо, щоб підняти громадську занепокоєння з приводу того, що може статися далі, якщо ця тенденція продовжуватиме поширюватися. . На це піде лише невеликий відсоток, але цього вже достатньо, щоб підняти громадську занепокоєння з приводу того, що може статися далі, якщо ця тенденція продовжуватиме поширюватися.

Крім того, міжнародні експерти в галузі права, які не побажали назвати своїх прізвищ, заявили про те, що «російські суди вже продемонстрували своє небажання карати ветеранів, які скоїли військові злочини, за всією суворістю закону».

Аналітики зробили з цього висновок про те, що якщо солдати, що повернулися, привозять зброю, а потім з його допомогою вчиняють злочин, шанси на те, що вони будуть відправлені до в'язниці, набагато менше, ніж у будь-якому іншому випадку, що ще більше усуває стримуючий фактор для крадіжки зброї з фронту.