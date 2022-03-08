З 10 жовтня Вірменія та Азербайджан знаходяться в режимі тиші

Підсумком переговорів в Москві став тимчасовий мир між Вірменією та Азербайджаном. Багатогодинні переговори привели до домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Глави МЗС Росії, Азербайджану та Вірменії ухвалили спільний документ за підсумками консультацій в Москві. Про це повідомляє видання Trend з посиланням на МЗС Росії.

У тексті документа говориться, що у відповідь на звернення президента Росії Володимира Путіна і відповідно до домовленостей президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна сторони погодились на такі кроки:

«1. Оголошується про припинення вогню з 12 години 00 хвилин 10 жовтня 2020 року в гуманітарних цілях для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами, і тілами загиблих при посередництві і відповідно до критеріїв Міжнародного Комітету Червоного Хреста.