Поруч із Сонцем астрономи виявили теплу суперземлю і субнептун

Дослідження космічних просторів не обов'язково має бути пов'язане з матеріальним використанням результатів. Найчастіше зроблені відкриття мають чисто наукову цінність. Про подібне відкриття, зроблене вченими, говориться в роботі, препринт якої опублікований на сайті arXiv.org, пише N + 1.

Астрономи знайшли теплі суперземлю і субнептун у двох близьких до Сонця спокійних червоних карликів. Ці об'єкти цікаві як природні лабораторії з дослідження процесів формування і еволюції планет, надалі у них вчені спробують знайти атмосфери.

Відкриття було зроблено з космічного телескопа TESS, який працює на навколоземній орбіті вже більше двох років, займаючись пошуком екзопланет за допомогою методу транзитної фотометрії.

На відміну від телескопа Kepler, який найчастіше виявляв планети біля далеких зірок, TESS стежить за яскравими зірками на відстані від 30 до 300 світлових років від Сонця. В цілому телескоп уже просканував 85 відсотків небесної сфери, поспостерігавши кілька сотень тисяч зірок.

Астрономи очікують, що обсерваторія знайде близько 4,5 тисячі нових екзопланет, причому близько чверті цих об'єктів можуть бути у червоних карликів і являти собою планети, схожі на Землю.

Група астрономів на чолі з Вільямом Ваалкесом з Університету Колорадо в Боулдері повідомляє про підтвердження двох нових відкриттів екзопланет TOI 122b і TOI 237b у неактивних M-карликів.

Спочатку вони були знайдені телескопом TESS в 2018 році, а надалі за ними спостерігали наземна система LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope) і телескопи TRAPPIST-South, Магеллан - Бааде і SALT (Southern African Large Telescope).

TOI 122b виявився субнептуном з радіусом близько 2,72 радіуса Землі і масою 8,8 маси Землі. Він робить один оберт навколо свого червоного карлика, який в 0,31 раза менш важкий, ніж Сонце, за 5,08 земних днів і знаходиться на середній відстані приблизно 0,04 астрономічних одиниці від зірки.

Рівноважна температура екзопланети оцінюється в 431 Кельвін, а сама система розташована приблизно за 206 світлових років від Сонця. Передбачається, що планета має щільну атмосферу і не знаходиться в зоні життя своєї зірки.

TOI 237b знаходиться в системі червоного карлика, який в 0,17 раза менш важкий, ніж Сонце і розташований на відстані близько 124 світлових років від Сонця. Планета приблизно в три рази важча за Землю, а її радіус в 1,44 раза більший за радіус Землі. Її рівноважна температура становить близько 355 Кельвінів.

TOI 237b здійснює один оберт навколо свого червоного карлика за 5,44 земних днів і знаходиться на середній відстані приблизно 0,03 астрономічних одиниці від зірки.

Астрономи вважають, що обидва цих об'єкти цікаві з точки зору вивчення утворення, динаміки і складу екзопланет, надалі можуть бути проведені спектроскопічні дослідження їхніх атмосфер.