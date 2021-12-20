Російський світ

16:41 28 липень Київ, Україна





Давайте ж розберемося, для чого Великої державі робити подібні речі? Все дуже просто - страх. 1-го липня були введені поправки до конституції. Одним з пунктів був - позбавлення всіх народностей проживають на території Росії їх історичних цінностей і скасування мови народу.Давайте ж розберемося, для чого Великої державі робити подібні речі? Все дуже просто - страх.



Пережитки «совка» як і раніше продовжують переслідувати всіх нас. Путін чудово розуміє, володіючи такою великою кількістю народностей, рано чи пізно система дасть збій. Для цього він вирішив переробити вже существующею історію і показати всім народним меншин, що вони давним-давно були російськими і те, що розповідають їм їхні вчителі історії - брехня.



Так, наприклад, про корінних північних народів тепер будуть говорити, що вони з'явилися мало не від Рюриковичів і з невідомих обставин були змушені покинути звичні місця і піти на північ, вигадавши при цьому свою мову. І, звичайно ж, в процесі еволюції знайти азіатські риси обличчя.

Також і лакці - народність Дагестану. Відтепер в історії буде вказано, що вони є корінними російськими. У них не було ніколи свого народу і держави. Це всього лише частина горян, які влаштувалися в Дагестані після чергових походів великих російських князів.



Таким чином, Росія намагається об'єднати під одним загальним прапором всі свої численні народи і поставити галочку в пункті «немає історії - немає повстання».



Сумно виходить те, що багато людей, наближених до Путіна і є довіреними особами президента, повністю підтримують подібні ініціативи. Ось так і змінюють історичні цінності на їжу.



Для того щоб вийшло подібне знищення національних традицій, нехай довгим, але ефективним способом, в Кремлі приймали рішення про посилення запобіжних заходів за невиконання вимог по закону. Людей били, принижували, позбавляли нерухомості і рухомості, просили відректися від своєї національності, прийняти іншу віру. Все це, найчастіше, робилося таємно, але були випадки і зворотні. Тепер же вони готові віддати свою історію і національну пам'ять в обмін на спокій.

За наказом Путіна, російської виконавчою владою, були конфісковані або вкрадені предмети, що являють собою безцінні Писання, а також історичні реліквії, які підтверджують, що на території Росії мешкає той чи інший народ. Цей народ є повністю самодостатнім в плані культури і самобутності.



Але тепер народ буде один - російський. Таким чином, Путін, хоче уникнути розвалу всієї країни і в той же самий час показує свій страх.



Якою буде подальша доля корінних народів, інтегрованих ще за царя Гороха? Чи зможуть вони вирватися з-під гніту Росії? Все це покаже тільки час, але поки, про це можна лише гадати адже люди як і раніше залякані.