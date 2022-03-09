Рука Кремля в Киргизстані

19:44 13 жовтень Київ, Україна

Москва, яка найчастіше підтримує корумпованих чиновників в союзних країнах, зокрема, в Центральній Азії, і прикладає масу зусиль для підтримки регіональних лідерів, сприяючи їхній повній залежності від Кремля в усіх сферах життєдіяльності, доклала руку і до дестабілізації ситуації в Киргизстані.

З відкритих джерел відомо, що російські чиновники консультували президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова щодо парламентських виборів і способів збереження влади. Більш того, за тиждень до виборів С. Жеенбеков зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним в Сочі, що свідчить про дуже велику залежність киргизького лідера від російського наставника.

Більш того, після народної революції проти корупційного проросійського режиму, що продовжується впродовж декількох днів в Киргизстані, Жеенбеков, чіпляючись з останніх сил за владу, в відкриту запросив підтримку у ФСБ по лінії своїх спецслужб, як це було в Білорусі та Україні.

Так, 7 жовтня заступник секретаря Ради безпеки КР, координатор силових і правоохоронних органів, генерал-майор Омурбек Суваналієв провів телефонну розмову з директором ФСБ РФ, генералом армії Олександром Бортниковим, який дав відмашку без будь-яких сентиментів придушувати «інспірований ззовні антиконституційний заколот мародерів, бандитів і терористів».

На підтвердження цього прозвучала заява прессекретаря президента РФ В.Путіна Дмитра Пєскова, який підкреслив, що ситуація в Киргизстані «нагадує бардак і хаос, але зусилля в.о. заступника голови ради безпеки і голови ДКНБ Сувануліева сприятимуть стабілізації цієї ситуації».

Більш того, після прийняття рішення про введення з 10 жовтня режиму НС через серії провокацій і спроби організувати кровопролиття в Бішкеку, вночі в місто увійшли війська і бронетехніка для патрулювання вулиць. Необхідно відзначити, що перед цим Жеенбеков підписав указ про призначення головою ГШ ЗС Киргизстану генерал-майора Таалайбека Омураліева, відомого своєю жорстокістю і тим, що він є «наглядачем» від ГУ ГШ ЗС РФ. Відомо, що Омураліев у 2000 році пройшов навчання у Військовій академії імені Фрунзе, в 2009 році закінчив Військову академію Генерального штабу ЗС РФ, після чого «заслужив» посаду заступника міністра оборони, а в 2011-2014 рр. і зовсім очолював Міноборони Киргизстану.

Таким чином, ГУ ГШ ЗС РФ руками Жеенбекова забезпечило собі можливість у разі створення в країні Військової Ради за допомогою підконтрольного Омураліева зачищати політичне поле республіки від «непокірних» сил, що дестабілізують.

Не виключаються повстання таких міст, як Ош, Жалалабат і Баткен, що може спровокувати розкол країни. Але і ця ситуація призведе до того, що ослаблену і розрізнену країну буде легше взяти під повний контроль Кремля.

Чого боїться Москва

Незважаючи на ситуацію для РФ, яка чудово розвивається, у Москви є кілька приводів для хвилювань. По-перше, 700 тис. киргизьких мігрантів в РФ можуть спровокувати хвилю протестів у великих російських містах, в яких і так зростає протестний потенціал в зв'язку з соціально-економічною кризою. По-друге, Москва розуміє необхідність забезпечити безпеку своєї військової бази в Кант. І по-третє, Кремль намагається зменшити вплив Туреччини і Китаю на економічну сферу Киргизстану.

Уважно спостерігаємо за розвитком ситуації...