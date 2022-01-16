Росводресурс вважає постачання прісної води в Крим занадто дорогим

1 вересня Федеральне агентство водних ресурсів Росії заявило, що постачання в окупований Крим води з Ростовської області та Краснодарського краю має "дуже високу вартість"У Росводресурсі відзначили, що воду довелося б доставляти на відстань понад 500 км по дну Азовського або Чорного морів.При цьому в агентстві наголосили, що і в Краснодарському краї, і в Ростовській області зараз маловоддя, і на низьких позначках знаходяться водосховища в цих регіонах.Дорогим Росводресурс також вважає варіант опріснення води Чорного моря.Україна забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії Криму РФ навесні 2014 років Київ припинив подачу води на півострів. У квітні 2017 року кримська влада запевняла, що їм вдалося повністю подолати цю проблему, але, як повідомляли експерти виданню "Крим.Реаліі", ця інформація не відповідає дійсності. За даними ЗМІ, в Криму поки не знайшли альтернативи постачанню дніпровської води, крім масштабного викачування підземних вод.У червні 2019 року експостпред президента України в АРК Борис Бабін заявив, що окупанти пропонували хабаря за відновлення водопостачання Криму.У вересні начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко говорив, що подавати воду з материкової України в Крим технічно неможливо.Голова бюджетного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Юрій Арістов повідомив, що українська влада розглядала ідею продавати воду в Крим. Представник президента України в Криму Антон Кориневич у відповідь заявив, що Україна не має наміру відновлювати водопостачання до Криму до деокупації півострова.7 серпня прем'єр-міністр України заявив, що постачання прісної води з материкової частини України в анексований Крим можливі тільки в разі гуманітарної катастрофи на півострові.25 серпня голова української делегації в тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання до Криму, якщо там буде гуманітарна катастрофа.Представник президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич зазначив, що воду в Крим не подадуть до повної деокупації півострова.