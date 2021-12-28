Росіянина засудили до позбавлення волі у Білорусії

15:37 28 грудень Київ, Україна

Мінський суд засудив громадянина Російської Федерації до 11 років позбавлення волі. Як і у випадку з Софією Сапегою, Росія не дуже намагається повернути свого громадянина на батьківщину.

Масові протести в Білорусії розпочалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Їхній переможцем ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка, який балотувався на шостий термін поспіль. Влада жорстоко розганяла акції прихильників опозиції. З того часу в країні опозиція діє підпільно. Створюються майданчики в інтернеті та соціальних мережах, де проводяться інформування громадян, організація протестів, обговорення незаконного режиму тощо .

Одним із таких майданчиків є телеграм-канал «Загони цивільної оборони», який розпочав своє існування у вересні 2020 року, а у серпні 2021 року був визнаний терористичним. Канал був опозиційного характеру. Серед матеріалів публікувалися відеоролики, які озвучував, тепер уже засуджений громадянин Російської Федерації Єгор Дудніков.

Білоруське слідство стверджує, що його вигнали з країни під час масових протестів наприкінці серпня минулого року, а тепер він таємно повернувся і став одним із адміністраторів “ терористичного телеграм-каналу ”.. І справа тут зовсім не в тому, що обидві країни створюють із ЗМІ, адміністраторів та учасників опозиційних груп – терористів.. Єгор Дудніков, як і Софія Сапега – громадяни Російської Федерації. Білорусь фактично належить Кремлю. Лише Лукашенко тривалий час заважав інтеграції двох держав на законодавчому рівні. Це означає, що з наказу “ царя ” чи іншого представника російської влади, ув'язнених у Білорусії громадян РФ міг би повернути без будь-яких проблем. Однак Путіну невигідно, щоб опозиційно налаштовані елементи поверталися до Росії. Така сама ситуація діє і у зворотному напрямку. Тому у людей, які не бажають жити в страху і терорі, є три варіанти дій: організувати справжню революцію, покинути країну і змінити громадянство або не висловлювати свою думку, якщо вона йде всупереч чинній владі.