Росіяни знайшли новий спосіб маскування "Новачка"

14:06 27 жовтня Київ, Україна

Спільне журналістське розслідування провели такі інтернет-видання як Bellingcat, Der Spiegel і The Insider. В ході якого журналісти переконалися, що російським вченим вдалося розробити нову систему доставлення отрути групи "Новачок" в організм за допомогою нанокапсул.



Журналісти відзначають, що розробки "Новачка" не були припинені з розпадом Радянського Союзу і тривають під керівництвом вихідців з військових наукових інститутів, що займалися цим за радянських часів. Росіяни ж офіційно запевняють, що ніколи не займалися розробкою цієї отрути.



Ключовою організацією в російській програмі створення отруйних речовин є Дослідницький інститут військової медицини в Санкт-Петербурзі. Його керівник неодноразово контактував з високопоставленими офіцерами ГРУ, в тому числі незадовго до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.



Російським вченим вдалося розробити нову систему доставлення "Новачка" в організм: за допомогою нанокапсул. Вони дозволяють досягти відразу кількох цілей: зокрема, відстрочити його дію і "замаскувати" - обидва ці чинники проявилися при отруєнні Навального.