Росіянам розповідають правду про війну: український стартап Reface

В Україні створено новий інформаційний проект, спрямований на інформування російських громадян про те, що відбувається у нашій країні.

Запущено акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні.

Компанія почала розсилати російським користувачам повідомлення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на оповіщення, користувачі вбачають реальні кадри російського вторгнення в Україну.

Таких повідомлень вже отримали понад 9 млн повідомлень у світі та 2 млн – у Росії. Поширення продовжується.

Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! І хештегом #StandWithUkraine до кожного відео