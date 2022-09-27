Росіянам більше нема чим воювати, думка аналітиків

«Оголосити мобілізацію – справа не хитра. Забезпечити необхідну кількість росіян - завдання вже складніше, але все ж таки здійсненне. Але як бути з обмундируванням? Звичайно, касками та бронежилетами кремль зможе забезпечити. Стрілецькою зброєю і навіть патронами, швидше за все, теж, хоч і залишилися з радянських часів.

«Але як техніка, адже без броньованої машини неможливо наступати. У росії помічені ешелони з радянськими танками, знятими з консервації, які, очевидно, призначені для майбутніх «воїнів», — повідомляють політтехнологи.

«Оголошення мобілізації остаточно розвіяло сумніви навіть у найвідданіших кремлю пропагандистів – російська регулярна армія стоїть на межі знищення, а путін - на порозі поразки. Тим не менш "ура-патріоти" агресора, особливо ті, кому не прийшли і не прийдуть повістки, зраділи - "ось зараз жарти скінчилися, ось зараз ми почнемо воювати по-справжньому". Однак, чим російська армія зібралася воювати – не зрозуміло», — пишуть військові аналітики.

24 лютого окупанти мали технічну перевагу у наземній, повітряній та морській техніці. Через 7 місяців війни росія втратила значну частину сучасної військової техніки, у зв'язку з чим, ще на початку травня, їй довелося почати розконсервацію старих радянських танків і бронемашин.

«На момент початку повномасштабного вторгнення, за даними The Military Balance, на балансі агресора знаходилося 13 617 танків, 10 200 з яких були законсервовані з радянських часів. Тоді як броньованих машин різних типів, здатних перевозити піхоту - 30122 одиниці, з яких 18515 в запасі. За даними Генштабу України, ЗСУ знищили 2 236 танків та 4 776 броньованих машин ворога. Це означає, що більшість сучасної техніки російської армії вже було знищено. Тож на чому ж збираються воювати мобілізовані?», — пояснюють ситуацію військові аналітики.

Згідно з проведеним ними аналізом, заснованим на фотографіях очевидців, на яких видно перекидання військової техніки залізничними складами, на платформах можна було помітити старі Т-62, Т-80 та БРДМ (бойова розвідувально-дозорна машина) радянських часів.

«Варто відзначити, що БРДМ була помічена модифікована, але, незважаючи на те, що їх почали покращувати в 2016 році, на озброєнні у рф вони не стояли, а призначалися на експорт до Сербії, Лаосу, Киргизстану і Таджикистану. Танки Т-62 також знято з озброєння агресора. Їхня баштова броня пробивається в лоб навіть пострілом з РПГ-7 (ручний протитанковий гранатомет), хоча бійці ЗСУ навчилися знищувати їх з дронів, скидаючи гранати або міни. Єдиним танком, який залишається на озброєнні окупантів, є Т-80 різних модернізацій. Незважаючи на початок його виробництва ще 40 років тому, танк активно використовують в Україні. До речі, фото, які потрапили в мережу з перевезенням цих танків, натякають на те, що Т-80 везуть на ремонт, оскільки зовнішній вигляд у них дуже пошарпаний», — пишуть аналітики.

«Тобто мобілізованих збираються садити на бронетехніку радянських часів і відправляти в атаку за принципом радянської армії у Другій світовій війні. При цьому розконсервовані танки можуть не завестися або не стріляти. Окрім як гарматним м'ясом, свіжих окупантів назвати інакше не можна. Відчайдушний крок путіна занапастить життя сотень тисяч людей просто так», — пишуть українські політтехнологи.