11:48 26 серпня Київ, Україна

"Залізна завіса" - одна з асоціацій, пов'язаних з Радянським Союзом. Намагаючись уявити, що це таке, покоління, які не застали СРСР, або застали в дуже ранньому віці, уявляють певний бар'єр навколо держави, що розпалася. Однак мало хто з них розуміє, що "залізна завіса" утворилася у зв'язку з політичним становищем СРСР щодо західних, капіталістичних країн.

«Заяви російських офіційних осіб про те, що “невдовзі знову буде СРСР, і росія нікуди не подінеться” починає втілюватися в життя . Однак у кремлі, мабуть, не усвідомлюють, що СРСР буде тільки в росії, а до самої країни ніхто з колишніх пострадянських республік не повернеться. Не виключено, що нові республіки утворюються з наявних регіонів росії», - вважають українські політологи.

На думку експертів, росія може повернутися в найгірші часи СРСР, в які процвітали: дефіцит товарів, "міняли", високі ціни на автомобілі, репресії, тотальний контроль і вибори з єдиною партією в бюлетені.

«Все це стрімко відроджується у росії. Особливо цікаво спостерігати за тим, як деградує політичне життя в країні-агресорі. Регіональні та місцеві вибори цього року пройдуть у рф майже у стилі СРСР. Спостерігачі відзначають, що цього разу вони відбудуться без будь-якої конкурентної основи.

Опозиційні партії і політики зовсім не намагатимуться навіть протистояти чинній владі “перемогти”, оскільки рівень репресій у країні продовжує підвищуватися. Ймовірно, навіть за реєстрацію кандидатів, які не згодні з владою, садитимуть у в'язницю», - пишуть аналітики, коментуючи те, що відбувається в росії.

Вони зазначають, що ще більш характерну ознаку деградації виборів демонструють системні опозиціонери на кшталт «ЛДПР», «КПРФ», «Справедлива росія», «Нові люди».

«Як відомо, системна опозиція - це члени уряду рф, які формально виступають проти чинної влади, проте не критикують її і не прагнуть змінити режим. Вони фактично є частиною правлячої партії та забирають на себе частину голосів росіян, які голосують проти «Єдиної росії», не даючи змоги перемогти несистемній опозиції. Посилюючи репресії, не соромлячись відверто фальсифікувати результати голосування, використовуючи адміністративний ресурс для своєї агітації, чинна влада перестала потребувати системної опозиції. Поступово, навіть найвідданіші кремлю "опозиціонери" будуть усунуті з політичного життя. За словами деяких експертів, дотримуючись курсу у напрямку "світлого минулого", кремль, ймовірно, окрім "Єдиної росії" залишить "КПРФ". Інші політологи ще кілька років тому спрогнозували, що окрім правлячої партії незабаром може не залишитися взагалі жодної альтернативи», - повідомляють політологи.

Наприкінці своїх міркувань, експерти приходять до висновку про те, що «так чи інакше, росіяни вже давно стали тими, хто “поза політикою”, вони не вірять у те, що влада колись зміниться і, мабуть, це їх влаштовує, а тому “залізна завіса” утворюється не лише навколо росії, а й усередині неї, дедалі більше захищаючи народ від еліт”.