23:35 16 вересень Київ, Україна

Діджіталізація, усвідомлення цілей і знання методів противника призвело до того, що західні спецслужби і IТ-компанії швидше виявляють і ефективніше протидіють хакерських атак.

Так, нещодавно стало відомо, що протягом останніх двох місяців співробітники вашингтонської фірми SKDKnickerbocker, яка тісно пов'язана з Демократичною партією, брала участь в шести президентських кампаніях і численних виборах в Конгрес, а також працює з Байденом і іншими відомими демократами, стали мішенню російських хакерів, підтримуваних державою.

За словами одного з джерел, хакерам не вдалося отримати доступ до мереж компанії. Однак до сих пір неясно, метою хакерів була кампанія Байдена або вони намагалися отримати доступ до інформації про інших клієнтів SKDK.

Віце-президент SKDK Хіларі Розен і представник Дж. Байдена відмовилися від коментарів.

Зате Москва завжди заперечує свою участь в кібератаках, спрямованих на втручання у вибори в інших країнах. Так, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав ці звинувачення «нісенітницею».

Втім, для російського керівництва і ПВК в гарячих точках - дурниця, і «зелені чоловічки» в Криму - нісенітниця, і хакерські атаки на лабораторії з виробництва вакцини від коронавируса - дурниця, російські пропагандисти, що розхитують ситуацію в Білорусі - теж дурниця ...

Єдине, що ще лякає Кремль - санкції. Рано чи пізно країни - члени ЄС введуть санкції проти Росії за масштабні кібератаки.