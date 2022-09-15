Росія впевнено повертається до планової економіки

21:47 15 вересня Київ, Україна

Опинившись в ізоляції від світового імпорту, Росія хоче повернутись до планової економіки. Про створення «СРСР 2.0» не раз говорили як пропагандисти, так і перші особи Кремля. "При цьому вони не уточнювали, що саме залізна завіса привела до застою в країні, а Радянський Союз так і не навчився нічого самостійно виробляти", - коментують події аналітики.

15 липня, виступаючи на засіданні Держдуми РФ, віце-прем'єр Денис Мантуров докладно зупинився на необхідності повороту від абсолютистської ринкової промислової політики до політики, спрямованої на забезпечення промислового суверенітету. . У своєму виступі він сказав, що Росія "має приділити особливу увагу таким галузям, як електроніка, верстатобудування та хімія". Пізніше Міністерство промисловості та торгівлі Росії оголосило про свій намір запровадити елементи “планової організації”, тобто планової економіки, у такі ключові галузі.

По-перше – у виробництво літаючих літаків. Цей сектор російської економіки дуже постраждав від західних економічних санкцій.. «Загалом російський уряд поставило перед собою відверто нездійсненну мету – досягти рівня випуску 100 літаків на рік. Як проміжна мета РФ планує до кінця 2023 року завершити процес сертифікації вітчизняних, з мінімальною кількістю іноземних деталей, літаків «Іркут МС-21» і «Сухий Суперджет 100», - повідомляють українські розвідники.

По-друге – до суднобудівної промисловості . Через західні санкції російські верфі втратили контракти з норвезькими, німецькими та південнокорейськими виробниками перевізників зрідженого природного газу.

По-третє – у фармацевтичну промисловість . У зв'язку з відсутністю закордонного обладнання та необхідних комплектуючих цей сектор відчуває видимі труднощі. Згідно з опитуванням, проведеним Центральним банком Росії у липні 2022 року, не менше 40% російських компаній, що працюють у сфері фармацевтики, не змогли знайти заміну імпортним товарам.

По-четверте, у виробництво високотехнологічної спецтехніки . Згідно із заявами, зробленими незадовго до повномасштабного російського вторгнення, цей сектор "практично повністю залежить від американців і може припинити своє існування без західного імпорту".

Щоб почати реалізовувати поступовий перехід до планової економіки в цих чотирьох напрямках, у Кремлі пропонують спочатку виявити потреби представників великого бізнесу, з'ясувати, скільки їм необхідно сировини, комплектуючих деталей для виробництва конкретної кількості одиниць товару . Потім знайти підприємства, які здатні створювати необхідні комплектуючі та “стимулювати їх до співпраці”.

«Все як за СРСР. Ось тільки перший мінус планової економіки, це неможливість розрахувати точну кількість необхідної кінцевої продукції. Навіть якщо припустити, що російські підприємства, що мають необхідні потужності, але не потрібні комплектуючі, зможуть реалізувати новий держплан, а великий бізнес створить готову продукцію, не факт, що кінцевий споживач її купуватиме. З іншого боку, якщо товару буде занадто багато, то він залишиться лежати на умовних полицях магазинів і весь ланцюжок зазнає збитків. Проте, ймовірніше, що кінцевої продукції буде вироблятися мало і росіяни згадають, а дехто дізнається, що таке радянський дефіцит 90-х. Крім нестачі товарів, про якість виробленого, можна навіть не гадати. За відсутності здорової конкуренції ставка робиться на кількість, але ніколи на якість», - коментують ситуацію українські економісти.