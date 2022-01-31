Росія стверджує, що у них немає Новачка

12:08 15 вересень Київ, Україна

За повідомленням ТАСС, сьогодні, 15 вересня глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін офіційно заявив, що всі запаси отруйної речовини Новачок на території Росії були знищені. Знищені давно та відповідно до всіх правил і протоколів ОЗХЗ.



"Вони (бойові отруйні речовини - ред.) були знищені відповідно до протоколів і регламентації ОЗХЗ, це було зафіксовано в установленому порядку. Тому говорити про те, що на території Росії є виробництво або старі запаси бойових отруйних речовин, це, звичайно, дезінформація", - сказав він.



Глава розвідки РФ наполягає, що на момент вильоту з країни в організмі Олексія Навального не містилося отруйних речовин.



"Факт полягає в тому, що на момент, коли Олексій Навальний вилітав з території РФ, в його організмі будь-яких токсичних, отруйних речовин не містилося", - сказав він.



На противагу заяві Сергія Наришкіна в Німеччині повідомили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новачок підтвердили три незалежні лабораторії - в Німеччині, Франції та Швеції.