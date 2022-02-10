Росія: стійкість влади перетворюється на міф

Провладні еліти, що правлять при президенті Путіні, все більше бояться власного народу. І на це є вагомі причини. Рівень життя росіян протягом багатьох років знижується, економіка знаходиться в стані стагнації, інфраструктура за межами великих міст занепадає, освічена молодь залишає країну, після проведення пенсійної реформи мільйони людей похилого віку відчувають себе обдуреними державою.

Кремлю вдалося сформувати адміністративний, силовий і пропагандистський ресурс, який поки забезпечує системі деяку стійкість. Але не можна не бачити й інше: стійкість перетворюється на міф.

Президент Путін побоюється, що виборці остаточно повернуться до нього спиною. Саме тому опозиційним політикам не дають балотуватися, пресу контролюють, а незалежних журналістів переслідують. Кремль боїться протестів як чорт ладану, це типовий рефлекс влади в неправовій державі. Державний апарат корумпований.

Конституційне перелицювання начебто робить Володимира Путіна гарантом життєздатності держави. Але наскільки може бути стійкою конструкція, якщо гарант втомився, від нього втомилася країна і його ресурси для покупки лояльності закінчуються.

Концентрація повноважень в руках Путіна веде до обнулення всіх гілок влади і всіх еліт, які могли б служити громовідводом. А хто ж буде працювати на випуск пари? З'являються сумніви в існуванні «путінської більшості». Параліч «президентської вертикалі» в період пандемії зайвий раз говорить про нездатність влади керувати в момент кризи. Хабаровський протест говорить не тільки про розлючені регіони, а й про можливість появи соціальної бази для системних політиків, які спробують скинути кремлівську вуздечку.

На світовій сцені теж не все гладко. Сьогодні тільки 18% американців, 31% європейців, 25% японців дивляться на Росію доброзичливо; а 60% опитаних в 22 країнах не мають довіри до Путіна. Навіть Німеччина, яка завжди була російським партнером, вимагає від ЄС ввести проти Росії санкції за кібератаки та отруєння Навального.

Повчальна історія кремлівських «гамбітів», які повинні відвернути увагу від внутрішніх проблем. Анексія Криму, Донбас, загибель MH-17 дорого обійшлися Росії, - помилка, яка принесла Росії фінансовий і репутаційний збиток.

Закрити «українську тему» без демонстрації перемоги не виходить. Сирійська акція не повернула Росію в клуб світових держав, як планувалося. Венесуела опинилася дорогою авантюрою. Фрондерство Білорусі ставить під сумнів не тільки ідею її єдиної держави з Росією, але й існування Євразії під керівництвом Москви. Провал, тупик, помилка - це і є російська зовнішня політика. Замість того, щоб стати ресурсом для внутрішньої повістки, вона стає тягарем.

Поки зусилля Кремля себе продовжити приносять результати. Але тактика кремлівського виживання починає загрожувати стійкості самої російської держави, з якою влада намагається себе ототожнювати.