Росія бере участь у постачанні мігрантів на кордон ЄС, думка президента Литви

11:41 17 листопад Київ, Україна

На польсько-білоруському кордоні мігранти звернули табір та попрямували на пропускний пункт . Вони мають намір його перетнути і пройти далі до Німеччини, де хочуть набути статусу біженців.. Польща виставила сили армії та поліції навпроти мігрантів, підготувала водомети та рішуче готова дати відсіч у тому випадку, якщо люди почнуть застосовувати силу, щоб подолати кордон. Водночас, з'явилася інформація, що не тільки Лукашенко зі своєю командою доставляє жителів країн Близького Сходу на кордон з ЄС.



Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що частину біженців, які перебувають на польсько-білоруському кордоні, було завезено з Росії. Про це він повідомив у Вільнюсі на зустрічі трьох президентів Прибалтики. Не дивно, що Росія допомагає Лукашенку у постачанні мігрантів, якщо врахувати, що дестабілізація ЄС, яка, безсумнівно, виникла під час міграційної кризи, необхідна насамперед Кремлю.

Також стало відомо, що 15 листопада було ухвалено рішення про розширення критеріїв щодо введення санкцій проти Білорусі. Тепер санкції застосовуватимуться проти фірм та фізичних осіб, які підтримують режим Лукашенка в країні, а також сприяють перевезенню чи контрабанді мігрантів до країни для подальшої доставки їх до кордону. Які саме санкції будуть застосовуватись і коли саме це станеться поки що не відомо.

З урахуванням інформації, яку озвучив Науседа, під санкції може потрапити Росія. Непогано було б, що крім олігархів Білорусії, обмеження на собі зазнав і сам Лукашенко.



Однак, від так званого президента Білорусії надходили погрози про заходи у відповідь. Він погрожував перекрити газопровід "Європа - Ямал", а також запустити потік наркотиків до країн ЄС. Обидві “ обіцянки ” Лукашенко зможе стримати лише за умови повної підтримки Росії. І в одному, і в іншому випадку все залежить від Кремля, оскільки диктатор перебуває під контролем Путіна.. Крім того, Лукашенко не зможе самостійно поставити кількість наркотиків настільки велику, щоб " заполонить всі вулиці Європи " , у нього просто немає для цього ресурсів. Якщо це все ж таки відбудеться , то необхідно буде провести розслідування, щоб з'ясувати першорядне джерело поставок. Мабуть, слід призведе до ФСБ.