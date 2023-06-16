Росія втрачає союзників навколо себе: думка експертів

22:28 29 травня Київ, Україна

Незважаючи на очевидну кровожерливу, агресивну, з виразним “присмаком” нацизму поведінку росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, деякі країни-сусіди рф продовжили підтримувати зв'язок із кремлем у досить теплій манері. У той самий час це обумовлено багаторічним вибудовуванням монопольних торговельних відносин цих країн з росією, що в деяких випадках і не дало висловити чітку антивоєнну позицію. Однак за 2022 рік відносини путіна з сусідами зазнали змін.



Імідж росії як "великої, непереможної країни" за минулий рік було втрачено. Адже саме в цьому контексті країни, які межують із рф, здебільшого колишні республіки СРСР, продовжували підтримувати близькі відносини з кремлем. Тому, як зазначають експерти, схвалення росії як зовнішньополітичного актора значно знизилося: “Схвалення різко знизилося у більшості цих країн, хоч і не в усіх. Виняток становлять Киргизстан та Узбекистан, але й у цих країнах воно знизилося. І, навпаки, несхвалення значно зросло. Ми використовуємо обидва ці показники, тому що великий відсоток людей може сказати, що думки про російське керівництво вони не мають. Так ось, кількість людей, які не мають такої думки, сильно скоротилася. Це спостерігається у всьому світі, - констатує провідний автор дослідження Gallup інституту вивчення громадської думки Закк Рітте.

Примітно, що настрої у суспільстві та урядах деяких країн відрізняються. Наприклад, якщо в країнах Балтії до повномасштабного вторгнення росії в Україну половина населення, як і уряди, схвалювали дії кремля, то потім країни в солідарній єдності стали різко критикувати все, що пов'язано з росією, підтримувати Україну і показник неприйняття рф досяг 91 %. З іншого боку, можна бачити, як, наприклад, у Грузії, де населення країни цілком сприймає росію агресором і після початку вторгнення в Україну це розуміння нікуди не поділося, уряд Грузії вважає, очевидно, інакше. Водночас, Тбілісі, мабуть, єдиний приклад сусіда рф (не враховуючи повністю підконтрольний кремлю режим лукашенка), який після початку повномасштабного вторгнення в Україну покращив дипломатичні відносини з росією.



В інших пострадянських державах, наприклад, як Вірменія, ситуація навпаки, погіршилася. До лютого 2022 року Нікол Пашинян, який, тим часом, прийшов до влади в результаті "кольорової революції" і якого весь цей час підтримував путін, навпаки, став віддалятися від росії. Через відмову кремля допомагати Вірменії з конфліктом навколо Нагірного Карабаху з Азербайджаном, у рамках Організації договору про колективну безпеку, Пашинян став тяжіти дедалі ближче до США та ЄС, а відсоток несхвалення дій кремля серед місцевого населення зріс із 38 до 58 (%).



Така ж тенденція спостерігається у Молдові, Казахстані та Азербайджані, де традиційно симпатія до кремля залишалася на високому рівні. “По-перше, багато країн дуже стурбовані своєю територіальною цілісністю. У багатьох із них проживають російські громадяни чи етнічні росіяни, як, наприклад, у Казахстані та країнах Балтії. Вони бояться, що колись путін може сказати, що росіянам у цих країнах загрожують нацистські уряди і що вони мають прийти їм на допомогу. Тому вторгнення в Україну, а також невизнання росією суверенітету та незалежності інших сусідніх країн, безперечно, негативно вплинули на імідж кремля. Другий чинник – видача ордера на арешт володимира путіна Міжнародним трибуналом. Я думаю, це змусило багатьох людей усвідомити, що вторгнення в Україну – це не просто жах, а й військовий злочин», – каже колишній посол США у білорусі та Грузії Кеннет Яловіц.



У тому числі тому, що все більше людей на пострадянському просторі, які раніше ідентифікували себе як росіяни, перестають сприймати себе саме так. У 2007-2009 роках приблизно троє з десяти жителів Казахстану, Латвії та Естонії називали себе росіянами, а минулого року цей показник знизився до 15% у Казахстані, 19% у Латвії та 21% в Естонії. Токсичність кремля, путіна, путінського режиму накладає відбиток на росіян та всю росію. Тим часом, небажання будь-що виправляти населенням рф, цілком виправдовує таке ставлення до росіян і всього російського, як у світі, так і в колишніх республіках СРСР, де ставлення до росії завжди було особливим.