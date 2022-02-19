Росія втрачає людей: скорочується населення країни

20:00 16 лютий Київ, Україна

цілої низки причин, і меншою мірою від пандемії COVID-19, як любить наполягати “ інші причини ” , мабуть, виявляться набагато значнішими у майбутньому, навіть коли пандемія буде остаточно подолана.



Демографічні дані Федеральної служби державної статистики, опубліковані наприкінці січня 2022 року, є фатальними. Вони показують, що смертність у Росії у 2021 році перевищила народжуваність на 1 040 000, що майже вдвічі перевищує показник 2020 року. Таким чином смертність зросла в річному обчисленні на 15,1%, до 2440000, а народжуваність знизилася на 2,3%, до 1400000. Цей розрив більший, ніж у будь-який інший період, починаючи з 2000 року. Крім того, статистичний підрозділ російського уряду прогнозує, що скорочення чисельності корінного населення, за винятком іммігрантів, продовжиться протягом 2020-х років, хоча згодом воно сповільниться. За прогнозами Росстату, якесь зростання населення відбудеться лише у 2030 році. Враховуючи історію пропаганди та фальсифікації цієї агенції, малоймовірно, що прогнозоване зниження в найближче десятиліття буде настільки ж незначним, як передбачає офіційна статистика, або, що зростання смертності сповільниться. Населення Росії скоротилося більш ніж на мільйон людей у 2021 році, що є рекордом з 2000 року, зпричин, і меншою мірою від пандемії COVID-19, як любить наполягати Кремль . Вочевидь, що ціінші причини, мабуть, виявляться набагато значнішими у майбутньому, навіть коли пандемія буде остаточно подолана.Демографічні дані Федеральної служби державної статистики, опубліковані наприкінці січня 2022 року, є фатальними. Вони показують,смертність у Росії у 2021 році перевищила народжуваність на 1 040 000,майже вдвічі перевищує показник 2020 року. Таким чином смертність зросла в річному обчисленні на 15,1%, до 2440000, а народжуваність знизилася на 2,3%, до 1400000. Цей розрив більший, ніж у будь-який інший період, починаючи з 2000 року. Крім того, статистичний підрозділ російського уряду прогнозує, що скорочення чисельності корінного населення, за винятком іммігрантів, продовжиться протягом 2020-х років, хоча згодом воно сповільниться. За прогнозами Росстату, якесь зростання населеннялише у 2030 році. Враховуючи історію пропаганди та фальсифікації цієї агенції, малоймовірно,прогнозоване зниження в найближче десятиліття буде настільки ж незначним, як передбачає офіційна статистика, або,зростання смертності сповільниться.

Той факт, що пандемія COVID-19 так сильно вдарила по Росії та багатьом іншим країнам, дозволив Кремлю наполягати на тому, що показники смертності відображають лише смерті, пов'язані з коронавірусом. Іншими словами, російське керівництво використовує пандемію так само як і Другу світову війну, як універсальний моральний розчинник для відволікання уваги від інших проблем і зняття з себе і своїх попередників будь-якої відповідальності за смерть своїх громадян. Але російські демографи, такі як Володимир Козлов, та журналісти-розслідувачі,