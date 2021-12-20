Росія створила нові полігони біля кордонів з Україною: думка Міноборони

22:11 03 грудень Київ, Україна

Нещодавні публікації у західних ЗМІ про нарощування російських військових сил уздовж кордону з Україною викликали нові обговорення щодо ескалації ситуації на Донбасі. Інформація була заснована на супутникових знімках військової техніки в Єльні в Смоленській області, а також на відео в соціальних мережах про явні пересування російських військовослужбовців та військової техніки в районах, близьких до України.

У Міноборони України заявили, що немає приводу для занепокоєння, оскільки пересування російських військ під їхнім пильним наглядом. Більше того, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Шаптала наголосив, що “нарощування російських військ на державному кордоні з Україною не було”.. Також Київ не вважає пересування російських військових чимось аномальним.

У 2016 році міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про формування двох нових дивізій у складі 20-ї армії Західного військового округу. Сьогодні це 3-я МСД (мотострілецька дивізія), що базується в місті Валуйки Білгородської області, і 144-а МСД, що базується в місті Єльня Смоленської області. І в рамках цієї перестановки, орієнтованої на захід та південний захід, Росія модернізувала наявні полігони, модернізувала занедбані гарнізони, а також створила нові постійні військові бази вздовж кордону з Україною, Білорусією та країнами Балтії.

Крім того, у вересні проходили російсько-білоруські навчання «Захід-2021». Вони були посилені бойовою групою 41-ї загальновійськової армії Росії, що базується в Новосибірську. Після завершення навчань техніка цієї бойової групи, як повідомляється, була залишена на полігоні Погоново у Воронезькій області та в Єльні Смоленської області. Згідно з супутниковими знімками, ця техніка залишається на відкритому повітрі, далеко від своїх баз і без можливості проведення планового технічного обслуговування. Подальші затримки з поверненням цієї військової техніки означатимуть, що Росія планує ввести її в експлуатацію в найближчому майбутньому, або має намір назавжди передати техніку новоствореним місцевим підрозділам в Єльні і Валуйках.

Також слід враховувати сезонний характер військової активності у Росії. Літній навчальний період закінчується у жовтні-листопаді, після чого багато військовослужбовців повертаються з полігонів на свої бази. Деякі підрозділи ППО, що беруть участь у різних навчаннях, доводиться перевозити залізницею з полігонів на відстань понад 1000 кілометрів. Люди, які опублікували відео в соціальних мережах з технікою на поїздах, мабуть, незнайомі з цими аспектами і можуть легко сприйняти такий розвиток подій як свідчення зростання військової активності з незрозумілими цілями. І така невпевненість, очевидно, викликає підозру та занепокоєння.

За останні п'ять років створення постійних нових дивізійних військових баз у регіонах Росії, що знаходяться на кордоні з Україною, природно призвело до збільшення сезонних переміщень військової техніки та особового складу у 200-кілометровій зоні навколо українського кордону. І свідомо чи ні, але ця діяльність сприяє ширшій «гібридній» стратегії Кремля щодо підтримки психологічного тиску на Київ та Захід за допомогою військових, економічних та інформаційних важелів. Це явище, безумовно, заслуговує на пильну увагу, проте не варто виявляти занадто сильний інтерес і тим більше піднімати паніку, оскільки це буде служити тільки на благо цілям Російської Федерації.