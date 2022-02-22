Росія зірвала контракт України з Перу?

22:18 29 вересень Київ, Україна





Так, ряд рейтингових російських ЗМІ і афілійованих російським спецслужбам інтернет-ресурсів поширили фейк, посилаючись на джерело в сфері військово-технічного співробітництва, про те, що нібито МВС Перу призупинило дію



Російські ЗМІ рясніють заголовками: «Перу може замінити українські Ан-178 літаками РФ» (news.ru); «Росія готова запропонувати Перу літаки замість українських Ан-178» (news.rambler.ru); «Перу може відмовитися від українського Ан-178 і закупити російські літаки» (topcor.ru); «Росія готова постачати МВС Перу низку літаків замість Ан-178 по призупиненому контракту» (Діана Михайлова - https://diana-mihailova.livejournal.com) і т.д. Не встигло ДП «Антонов» натішитися своєю новою успішною розробкою - транспортним літаком Ан-178 з номером 006, яким, крім Перу , зацікавилася ще низка країн, як РФ, не маючи можливості конкурувати з Україною в сфері авіабудування, запустила хвилю дезінформації.Так, ряд рейтингових російських ЗМІ і афілійованих російським спецслужбам інтернет-ресурсів поширили фейк, посилаючись на джерело в сфері військово-технічного співробітництва, про те, що нібито МВС Перу призупинило дію контракту на закупівлю українських літаків Ан-178 для національної поліції, укладений у 2019 році з постачанням у 2021-ому, з огляду на готовність літака лише на 40% через відсутність російських комплектувальних.Російські ЗМІ рясніють заголовками: «Перу може замінити українські Ан-178 літаками РФ» (news.ru); «Росія готова запропонувати Перу літаки замість українських Ан-178» (news.rambler.ru); «Перу може відмовитися від українського Ан-178 і закупити російські літаки» (topcor.ru); «Росія готова постачати МВС Перу низку літаків замість Ан-178 по призупиненому контракту» (Діана Михайлова - https://diana-mihailova.livejournal.com) і т.д.



Замість унікального високошвидкісного тактичного літака Ан-178, який успішно змагається за своїми характеристиками з кращими європейськими конкурентами, Росія пропонує абсолютно неконкурентоспроможні літаки, які не мають необхідних характеристик, нібито оновлені версії важкого Іл-76, і нібито новітнього середнього Іл-112.



Крім того, російські ЗМІ підкреслюють, що українська сторона нібито дезінформувала перуанське керівництво, не маючи можливості замінити російські комплектувальні, через що Перу нібито розглядає питання придбання літака в інших країнах, в тому числі в Росії.



Оборонно-промисловий комплекс України завжди піддавався деструктивним і безцеремонно зухвалим атакам Росії, яка намагається підірвати міжнародний імідж України та дискредитувати авіабудівні компанії і військово-промисловий комплекс країни в цілому. Але світ змінився, і Захід вже не так легко ввести в оману фейковими заявами вигаданих особистостей!