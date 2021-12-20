10:08 20 березень Київ, Україна

Управління розвідки США опублікувало доповідь про те, що Росія, Іран, Куба, Венесуела, Китай, а також ліванська група «Хезболла» будуть схильні до запровадження санкцій проти них. США звинуватили ці країни у втручанні у вибори в президенти.

Як заявили в Національному управлінні розвідки США, у виборах 2020 року Росія не застосовувала кібератаки, а використовувала фізичні методи. Зокрема, були показані фільми, опубліковані аудіозаписи, задіяні ЗМІ і сумнозвісні «фабрики тролів», щоб очорнити кандидатури Джо Байдена, а також для політичного розколу серед народу США.

Основними агентами Кремля виявилися Костянтин Климник і Андрій Деркач. Вони надавали штабу Трампа компромат на Байдена, а також допомогли зняти фільм «Імпічмент. Гроші Байдена. Масові вбивства». Деркач опублікував аудіозаписи Байдена і Порошенка, за допомогою яких хотів звинуватити майбутнього президента США в корупційних схемах, пов'язаних з Україною.

На вибори чинився тиск і з боку «Агентства інтернет-досліджень», більш відомого як «фабрика тролів». З тієї ж доповіді розвідки США стає зрозуміло, що організація використовувала громадян Мексики, Нігерії та Гани для поширення порядку, орієнтованого на США.

Основна мета прокремлівських сил - очорнити кандидатуру Джо Байдена. Навіть офіційні особи уряду РФ говорили, що кандидат в президенти поганий, адже його риторика є явно антипутінською.

Прокремлівські агенти виступали на боці Трампа, агітуючи за його кандидатуру. Громадян, які вважали, що Трамп не гідний бути президентом, вони намагалися схилити до нейтральної позиції, кажучи, що не тільки Трамп недостойний бути президентом, але і Байден теж.

Як вважають в розвідці, мотивом для втручання у вибори США російської влади стала думка, що Байден буде невигідний для геополітичних інтересів Росії: «Ми вважаємо, що Москва продовжуватиме впливати на вибори, щоб просувати свою давню мету - ослаблення Вашингтона , тому що Кремль вже давно вважає, що ослаблені США будуть менш схильні проводити агресивну зовнішню політику, і політику безпеки за кордоном і більш відкриті для геополітичних угод з Росією».