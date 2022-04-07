Росія вважає, що Україна несе відповідальність за нестачу води в Криму

21:59 08 липня Київ, Україна

Сім років пройшло відтоді, як Росія вторглася в Україну, захопивши частину східних територій Донецької та Луганської областей, а також анексувавши Крим. Відразу після окупації півострова, Кремль почав звинувачувати український уряд в бідах, які спіткали кримчан. Однією з таких бід стала нестача води, яка дуже різко позначилася навесні цього року.



Відразу після окупації Криму, в Києві було прийнято рішення перекрити Північнокримський канал. Це був один із способів деокупації півострова. Також окупований Крим перестав підкорятися Україні, відповідно, з економічної точки зору, Київ перестав безплатно постачати воду окупантам.



Незабаром після перекриття Північнокримського каналу, російські пропагандисти заявили, що Україна несе відповідальність за нестачу води на півострові. У березні 2021 року глава підконтрольного Кремлю кримського парламенту навіть заявив, що має намір подати позов на Андрія Сенченка, Рефата Чубарова і Мустафу Джемілєва за те, що вони були ініціаторами спорудження дамби на річці Дніпро, в місці, де бере початок Кримський канал.

Проте весь світ прекрасно розуміє, що звинувачення Росії абсурдні. В ООН відзначили, що відповідальною за забезпечення водою півострова є країна-окупант. Однак в Кремлі цього досі не визнали.

Незважаючи на звинувачення на адресу України, з початку анексії Криму в Росії розуміли, що Кримський канал постачає 85% території півострова водою, а значить, його перекриття може означати екологічну і гуманітарну катастрофу для кримчан.

Знайти інше джерело води, крім Північнокримського каналу, в Росії не можуть. Запаси води у водосховищах пересохли настільки, що в Криму почали давати воду на кілька годин в день і в обмеженій кількості.



Варто додати, що однією з передбачуваних причин зосередження величезної кількості російських військ на півострові в квітні 2021 року стала необхідність захоплення території України, по якій проходить Північнокримський канал. Якби такий сценарій став дійсним, то це, по суті, єдине, що б зробив Путін для вирішення водопостачання Криму, крім незліченних дотацій з держбюджету на ідеї російських вчених.

Звинувачення України в нестачі води на півострові - це не більше ніж частина інформаційної війни Росії. Експерти стверджують: "Не варто обманювати себе з приводу гуманності Путіна. Йому абсолютно наплювати на жителів Криму". Тому питання з водопостачанням окупованої частини України турбує президента РФ не більше, ніж проблеми в регіонах його країни.