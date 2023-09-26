Росія розглядає африканський ринок із впровадження ядерних технологій

Кремль ніколи не упускав можливості просувати свій вплив в інших країнах за допомогою реалізації “безкоштовних” проектів. Так було з ЄС, куди Росія продавала газ зі знижкою, а також з іншими державами, де Кремль оплачував будівництво різних об'єктів критичної інфраструктури, як-от атомні електростанції. Втім, навіть у довоєнні часи, Кремлю не вдавалося реалізовувати свої ініціативи вчасно. В умовах санкцій і економіки, що руйнується, будь-які плани агресора щодо впровадження подібних проектів за кордоном свідомо нереалізовані.

27 та 28 липня під час саміту Росія – Африка в Санкт-Петербурзі російські офіційні особи підписали низку міжурядових меморандумів та угод про можливе майбутнє співробітництво в атомній енергетиці з Бурунді, Зімбабве та Ефіопією. Крім того, російський виробник палива ТВЕЛ нещодавно підписав угоду з Південноафриканською корпорацією ядерної енергії про співпрацю у виробництві та переробці ядерного палива. Росія розглядає громадянські ядерні ринки, що зароджуються, в Африці як напрям експорту російських ядерних технологій.. У цьому Кремль сподівається повторити свій успіх у Єгипті, де Росатом зараз будує чотириреакторну АЕС. Однак ступінь успіху зусиль Росії щодо побудови енергетичних відносин з африканськими державами залишається під великим питанням, і якісь конкретні інвестиційні плани, ймовірно, з'являться лише через кілька років.



Глобальний поштовх до переходу до зеленої енергетики та відмови від копалин палива створив новий імпульс для ядерної енергетики. І значний потенціал для цього можна знайти в Африці. В даний час на континенті діє лише одна атомна електростанція, а саме атомна електростанція Кеберг у Південній Африці. Проте понад десять інших африканських держав нині будують чи розглядають можливість будівництва нових об'єктів. Деякі з цих новачків в ядерній енергетиці вже досить просунуті, експлуатують дослідницькі реактори, співпрацюють з Міжнародним агентством з атомної енергії і розширюють свої регулюючі можливості.. Наприклад, Гана є відносно новою країною в ядерному секторі, проте вже може похвалитися модернізованою програмою насамперед завдяки співпраці зі Сполученими Штатами.