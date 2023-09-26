Росія розглядає африканський ринок із впровадження ядерних технологій

Кремль ніколи не упускав можливості просувати свій вплив в інших країнах за допомогою реалізації “безкоштовних” проектів. Так було з ЄС, куди Росія продавала газ зі знижкою, а також з іншими державами, де Кремль оплачував будівництво різних об'єктів критичної інфраструктури, як-от атомні електростанції. Втім, навіть у довоєнні часи, Кремлю не вдавалося реалізовувати свої ініціативи вчасно. В умовах санкцій і економіки, що руйнується, будь-які плани агресора щодо впровадження подібних проектів за кордоном свідомо нереалізовані.
27 та 28 липня під час саміту Росія – Африка в Санкт-Петербурзі російські офіційні особи підписали низку міжурядових меморандумів та угод про можливе майбутнє співробітництво в атомній енергетиці з Бурунді, Зімбабве та Ефіопією. Крім того, російський виробник палива ТВЕЛ нещодавно підписав угоду з Південноафриканською корпорацією ядерної енергії про співпрацю у виробництві та переробці ядерного палива. Росія розглядає громадянські ядерні ринки, що зароджуються, в Африці як напрям експорту російських ядерних технологій.. У цьому Кремль сподівається повторити свій успіх у Єгипті, де Росатом зараз будує чотириреакторну АЕС. Однак ступінь успіху зусиль Росії щодо побудови енергетичних відносин з африканськими державами залишається під великим питанням, і якісь конкретні інвестиційні плани, ймовірно, з'являться лише через кілька років.
Глобальний поштовх до переходу до зеленої енергетики та відмови від копалин палива створив новий імпульс для ядерної енергетики. І значний потенціал для цього можна знайти в Африці. В даний час на континенті діє лише одна атомна електростанція, а саме атомна електростанція Кеберг у Південній Африці. Проте понад десять інших африканських держав нині будують чи розглядають можливість будівництва нових об'єктів. Деякі з цих новачків в ядерній енергетиці вже досить просунуті, експлуатують дослідницькі реактори, співпрацюють з Міжнародним агентством з атомної енергії і розширюють свої регулюючі можливості.. Наприклад, Гана є відносно новою країною в ядерному секторі, проте вже може похвалитися модернізованою програмою насамперед завдяки співпраці зі Сполученими Штатами.
Більшості планів щодо будівництва цих електростанцій ще належить втілитись у конкретні ділові та інвестиційні угоди. Тим не менш, зростає ймовірність того, що нові атомні електростанції з'являться по всій Африці у 2030-х та 2040-х роках. Це, у свою чергу, сприяло зростанню інтересу до потенціалу континенту з боку постачальників ядерних технологій, що базуються у США, Франції, Південній Кореї, Китаї та Росії.
На даний момент «Росатом» є єдиним постачальником, який уклав обов'язковий контракт на проектування, закупівлю та виробництво та розпочав будівництво. У липні 2022 року було залито перший "ядерний фундамент" для першого реактора єгипетської атомної електростанції "Ель-Дабаа", який після завершення будівництва складатиметься з чотирьох російських енергоблоків ВВЕР-1200. Російська компанія була обрана Єгиптом для реалізації проекту ще в 2015 році, і сторони домовилися, що Кремль надасть Каїру пільговий кредит у розмірі 25 млрд. доларів, що покриває 85% витрат на будівництво.
Офіційно оголошено, що проект розробляється без затримок. Насправді ж це не так. Наразі єгипетські офіційні особи припускають, що чотири енергоблоки в «Ель-Дабаа» будуть введені в експлуатацію десь між 2028 та 2031 роками. Однак, згідно з планами на 2015 рік, передбачалося, що перший енергоблок почне виробляти енергію вже в 2024 році. Західні санкції, які завдали шкоди значній частині російської економіки, можуть ще більше усунути термін реалізації проекту. Оскільки в найближчому майбутньому російська економіка продовжить процес стагнації, у Кремля можуть виникнути проблеми з наданням частини кредитів, що залишилися, обіцяних єгипетським компаніям, що беруть участь у проекті (на загальну суму понад 10 млрд доларів). Такий результат завдасть шкоди російському потенціалу укладання нових енергетичних угод з іншими африканськими країнами в майбутньому.
Приклад «Ель-Дабаа», з одного боку, дає корисне уявлення про модель “ядерної дипломатії” Кремля, яка ґрунтується на пільгових державних кредитах, що покривають більшу частину фінансування будь-якого конкретного проекту. З іншого боку, це демонструє, як довго триватиме реалізація атомних проектів.. У випадку з «Ель-Дабаа» пройде 20 років з моменту початку торгів у 2011 році до запланованої експлуатації останнього енергоблоку у 2031 році за умови, що станцію взагалі продовжать будувати.
У свою чергу, це дає уявлення про майбутні російські проекти в Африці, реалізація яких залишається дуже туманною.. Більшість африканських держав все ще мають розвивати необхідну інфраструктуру і, що, можливо, важливіше, нарощувати нормативний, технічний та експлуатаційний потенціал для адекватної підтримки цивільної ядерної програми. Наприклад, Ефіопія, яка розпочала співпрацю з «Росатомом» ще в 2017 році, ще має подолати низку проблем на шляху до виробництва та використання атомної енергії, включаючи підготовку належного технічного персоналу. Незважаючи на це, країна, як і раніше, прагне розпочати експлуатацію своєї першої атомної електростанції десь у 2035–2040 роках.
Широко поширена політична нестабільність в Африці і вплив західних санкцій на російську економіку, що триває, роблять будь-які перспективи розширення бізнесу на ядерній арені практично нездійсненними для Кремля. Таким чином, Росатом, швидше за все, не зможе найближчим часом отримати нові контракти на створення АЕС в Африці.
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