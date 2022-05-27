Росія намагається втрутитися у політику інших країн

11:06 27 травня Київ, Україна

Намагання рф змінити політику інших країн на свою користь не обмежуються війною в Україні. На тлі війни кремль працює над тим, щоб заручитися підтримкою інших партнерів у своєму протистоянні зі США та Європою. І в той самий час все ще сподівається розколоти колективний Захід і виявити в ньому країни, які можуть виступати як провідники російських інтересів.

Можна виділити три російські геополітичні стратегії. По-перше, це спроба відкрито створити антизахідний блок через союз із Китаєм та іншими азіатськими та близькосхідними державами.

Ще до повномасштабного нападу на Україну деякі експерти наполягали на тому, що рф потрібно створити власний техніко-економічний блок, незалежний від Заходу. Тепер уже не залишається сумнівів, що створення такого угруповання покликане посилити антизахідні настрої потенційних союзників агресора, маніпулюючи їхнім колоніальним минулим. "Кремль лякає своїх потенційних партнерів "відродженням колоніалізму" і прагне уявити себе їхнім найбільшим захисником", - повідомляють українські політологи.

Примітно, що нещодавно глава мзс росії сергій лавров відверто заявив, що війна в Україні "сприяє звільненню світу від постколоніального гніту Заходу".

Друга стратегія - це спроба використати проросійськи налаштовані країни Заходу як “агенти впливу” у міжнародних структурах. Російські ЗМІ часто посилаються у зв'язку з цим на Угорщину та Сербію. Незважаючи на членство в Європейському Союзі, Будапешт відкрито підтримує агресора, щоб отримати свою вигоду від кремля. Сербія також є країною з неоднозначним підходом до ведення зовнішньої політики Заходу щодо рф. Така позиція дозволяє вдало маневрувати, проєктуючи прокремлівські настрої на розкол європейської спільноти. До речі, Сербія не є членом ЄС і лише має намір приєднатися до нього. Водночас опитування місцевих жителів у квітні показали, що 44% громадян не хочуть інтеграції до Європейського Союзу.

Іншими результатами впливу кремля є безперервні спроби дестабілізувати ситуацію на Балканах. Як мінімум, російська влада хоче збільшити залежність цих країн від "миротворчих" зусиль москви; як максимум - створити нову повномасштабну кризу, яка могла б стати “другим фронтом” для Заходу. «Наразі рф не володіє ресурсами, необхідними для створення та підтримки нового конфлікту», - упевнені українські економісти.

Третьою геополітичною стратегією можна назвати дестабілізацію та ослаблення інших країн з метою зробити їх більш уразливими для тиску. Такий підхід досить відкрито озвучив прокремлівський політолог Дмитро Євстаф'єв. За його словами, необхідно виявити "слабкі ланки колективного Заходу", однією з яких може бути Туреччина. Він вважає, що “Туреччина - країна, яка має колосальні внутрішньоекономічні проблеми”, і “першочергове політичне завдання росії” - використовувати “методи геоекономічного тиску у тому, щоб вивести Туреччину”.

Кремль використовує свою звичну тактику – бий туди, де слабше.

«Втручання у внутрішню політику держав, хоч би яким спланованим воно було, наразі не реалізоване. Тим не менш, менш демократичні представники Європи залишаються уразливими до впливу кремля і в разі потреби зможуть самостійно нашкодити всьому цивілізованому світу», - попереджають політологи.