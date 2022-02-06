Росія проводить репресії проти України - МЗС

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Однак попри те, що українці віддають данину пам'яті жертвам сталінських часів, в сучасному світі репресії також мають місце. Як заявило Міністерство закордонних справ України, в бік нашої країни це активно робить Російська Федерація. Йдеться про те, що відбувається на окупованих територіях України.
"У цей день ми згадуємо минуле, щоб уникнути подібного в майбутньому. Однак з розпадом СРСР політичні репресії нікуди не зникли. Російська Федерація, слідуючи радянському досвіду, розгорнула широкі репресивні кампанії на тимчасово окупованих нею територіях України. Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму і на території РФ більше ніж 100 громадян України з політичних мотивів", - заявили в МЗС.
Відомство повідомило, що починає проєкт "Незламні", в рамках якого буде ексклюзивно публікувати листи незаконно утримуваних в Росії і на території окупованого Криму українців.
Як повідомила пресслужба МЗС 15 травня, листи будуть публікувати щотижня на сайті відомства, на сторінці в Facebook і на ресурсах закордонних дипломатичних установ.
Перший опублікований лист - від громадянського журналіста Османа Аріфмеметова.
"До арешту він транслював в прямому ефірі обшуки і переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі", - повідомили в МЗС.
Аріфмеметов пише, що після окупації Криму в 2014 році професійна журналістика зникла як явище, оскільки займатися нею стало складно і небезпечно. Залишилися тільки провладні ЗМІ, які працюють як пропагандисти. Так на півострові з'явилася громадянська журналістика.
"Люди, які ніколи не мали ніякого відношення до ЗМІ, взяли телефони, планшети і почали знімати і ділитися в Інтернеті тим, що відбувається на півострові. У березні 2019 року пройшли масові арешти активістів, правозахисників, журналістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". Були затримані 25 осіб, серед яких і я. Важливо, щоб ви знали, що ми будемо продовжувати ненасильницьку боротьбу за свої права. Важливо, щоб ви знали про тих, хто продовжує вести активну діяльність в Криму. Їм необхідна ваша підтримка. Я вірю, що з вашою допомогою ми можемо зупинити репресії в Криму і звільнити всіх ув'язнених Кремля", - написав він у своєму листі.
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