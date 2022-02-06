Росія проводить репресії проти України - МЗС

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Однак попри те, що українці віддають данину пам'яті жертвам сталінських часів, в сучасному світі репресії також мають місце. Як заявило Міністерство закордонних справ України, в бік нашої країни це активно робить Російська Федерація. Йдеться про те, що відбувається на окупованих територіях України.

"У цей день ми згадуємо минуле, щоб уникнути подібного в майбутньому. Однак з розпадом СРСР політичні репресії нікуди не зникли. Російська Федерація, слідуючи радянському досвіду, розгорнула широкі репресивні кампанії на тимчасово окупованих нею територіях України. Росія продовжує незаконно утримувати за ґратами в окупованому Криму і на території РФ більше ніж 100 громадян України з політичних мотивів", - заявили в МЗС.

Відомство повідомило, що починає проєкт "Незламні", в рамках якого буде ексклюзивно публікувати листи незаконно утримуваних в Росії і на території окупованого Криму українців.



Як повідомила пресслужба МЗС 15 травня, листи будуть публікувати щотижня на сайті відомства, на сторінці в Facebook і на ресурсах закордонних дипломатичних установ.



Перший опублікований лист - від громадянського журналіста Османа Аріфмеметова.

"До арешту він транслював в прямому ефірі обшуки і переслідування кримських татар в окупованому Криму. Тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі", - повідомили в МЗС.

Аріфмеметов пише, що після окупації Криму в 2014 році професійна журналістика зникла як явище, оскільки займатися нею стало складно і небезпечно. Залишилися тільки провладні ЗМІ, які працюють як пропагандисти. Так на півострові з'явилася громадянська журналістика.