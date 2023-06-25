Росія проводитиме реорганізацію армії через страх втратити всю країну

19:57 22 червня Київ, Україна







2 червня російський Генеральний штаб оголосив про повну реорганізацію російських збройних сил, створивши два нових військових округи навколо Москви і Санкт-Петербурга, Азовський військово-морський округ і два нові об'єднані з'єднання вздовж західного кордону Росії. Цей план фактично скасовує реформи Анатолія Сердюкова десятирічної давності, відновлює радянські моделі військової організації та дає Кремлю можливість вести наступальну війну на широкому фронті від Фінляндії до Молдови.. Плани були описані генерал-полковником Євгеном Бурдинським, заступником начальника Генерального штабу РФ, у журналі Міноборони «Військові комісаріати Росії», надавши конкретний контекст ідеям, спочатку викладеним "фанерним" маршалом Військові поразки в Україні показали, що російська армія не відповідає своєму званню "другої армії світу". Тому в Кремлі ухвалили рішення реорганізувати збройні сили з метою наділення їх наступальним потенціалом. Однак без зміни всіх правлячих еліт та припинення війни цього досягти неможливо.2 червня російський Генеральний штаб оголосив про повну реорганізацію російських збройних сил, створивши два нових військових округи навколо Москви і Санкт-Петербурга, Азовський військово-морський округ і два нові об'єднані з'єднання вздовж західного кордону Росії. Цей план фактично скасовує реформи Анатолія Сердюкова десятирічної давності, відновлює радянські моделі військової організації та дає Кремлю можливість вести наступальну війну на широкому фронті від Фінляндії до Молдови.. Плани були описані генерал-полковником Євгеном Бурдинським, заступником начальника Генерального штабу РФ, у журналі Міноборони «Військові комісаріати Росії», надавши конкретний контекст ідеям, спочатку викладеним "фанерним" маршалом Шойгу у грудні 2022 року.



Російське командування вже давно глибоко незадоволене реформами колишнього міністра оборони Сердюкова, які скасували Московський та Ленінградський військові округи, зосередили увагу на розвитку регіональних структур при одночасному скороченні числа округів до чотирьох та кількості танків у російських частинах, а також встановили для армії агресора оборонний характер. не наступальний. Багато в чому ці зміни повністю змінили радянську доктрину та організацію. Військовий провал в Україні, розширення НАТО, погіршення відносин із Заходом призвело до великої кількості розмов про масштабнішу війну.



З моменту оголошення про реформи більшість російських коментарів про ці нововведення були зосереджені на проблемах, з якими стикалися в Україні створені Сердюковим російські збройні сили.. Зрештою, звинувачуючи колишнього міністра оборони, вони сподіваються захистити Шойгу та Путіна від критики.. Але все більше людей припускають, що необхідність реорганізації російських збройних сил відображає "розумну відповідь" на розширення НАТО або навіть дає Росії можливість розпочати війну проти того, що вони вважають все більш агресивно налаштованим західним альянсом.. Дехто навіть припустив, що ці нововведення показують, що





Ці думки походять від прихильників Путіна та його війни проти України. Проте, мабуть, найцікавіший коментар про реформи виходить від критика Кремля Анатолія Несміяна, який веде блог під псевдонімом «Ель Мюрід». Він робить два ключові зауваження. З одного боку, останні кроки Росії спрямовані на підвищення боєздатності російських збройних сил. Однак він стверджує, що внести ці зміни під час війни практично неможливо і може повністю знищити армію РФ. Критик стверджує, що одночасне розширення армії та її реорганізація унеможливить якісне поліпшення озброєнь та командування. Простіше кажучи, російські збройні сили потребують реформ, але спроби зробити це під час війни - прямий шлях до катастрофи. З моменту оголошення про реформи більшість російських коментарів про ці нововведення були зосереджені на проблемах, з якими стикалися в Україні створені Сердюковим російські збройні сили.. Зрештою, звинувачуючи колишнього міністра оборони, вони сподіваються захистити Шойгу та Путіна від критики.. Але все більше людей припускають, що необхідність реорганізації російських збройних сил відображає "розумну відповідь" на розширення НАТО або навіть дає Росії можливість розпочати війну проти того, що вони вважають все більш агресивно налаштованим західним альянсом.. Дехто навіть припустив, що ці нововведення показують, що Кремль серйозно готується до такої наступальної війни.Ці думки походять від прихильників Путіна та його війни проти України. Проте, мабуть, найцікавіший коментар про реформи виходить від критика Кремля Анатолія Несміяна, який веде блог під псевдонімом «Ель Мюрід». Він робить два ключові зауваження. З одного боку, останні кроки Росії спрямовані на підвищення боєздатності російських збройних сил. Однак він стверджує, що внести ці зміни під час війни практично неможливо і може повністю знищити армію РФ. Критик стверджує, що одночасне розширення армії та її реорганізація унеможливить якісне поліпшення озброєнь та командування. Простіше кажучи, російські збройні сили потребують реформ, але спроби зробити це під час війни - прямий шлях до катастрофи.



З іншого боку, за словами Насміяна, мабуть, найважливішим аспектом цих реформ є не створення нових структур в Україні чи вздовж західного кордону Росії, а скоріше відновлення двох спеціальних військових округів у столицях, які були розформовані у 2010 році. Це показує, каже він, що “саме у них вливатиметься більшість ресурсів, цілком можливо, з допомогою інших”. Він стверджує, що це відображає той факт, що Кремль “вже розуміє, що йому буде проблематично утримати всю країну та готується до дезінтеграції – або, принаймні, швидкої регіоналізації та часткового розвалу на периферії. До речі, тому ніхто не збирається допомагати Білгороду або іншим регіонам, які можуть зазнати нападу. Він вирішив пожертвувати ними, зберігши у своїй центральні території під контролем”. В цьому є сенс, тому що "Росія - капіталоцентрична країна, і контроль над столицями забезпечує легітимність влади, нехай навіть суто символічну". Російський оглядач наводить як приклад сирійського лідера Башара Асада, який “контролює лише свій палац у Дамаску”, проте вважається президентом цієї країни. Він додає, що Путін розраховує приблизно на таке саме розуміння з боку своїх співвітчизників та всього світу. Принаймні це триматиме в вузді тих, хто перебуває під владою його режиму, а нові військові округи захистять їх. Адже вони "йти не збираються і подітися їм нікуди".

Але ця нав'язлива орієнтація на столиці зі створенням особливих військових округів може мати неприємні наслідки для Кремля, каже Несміянов. Ті, хто живе за межами цих столиць, "мають зрозуміти прямо зараз, що ніхто їм ні в чому не збирається допомагати". Вони повинні усвідомити, що вони “всі самі собою. Режиму було начхати на них у мирний час. Нині ж, під час війни, ясно, що коли що, то й того менше”. Якщо росіяни за МКАД зроблять такі висновки і вирішать, що обложена фортеця, про яку говорить Кремль, насправді їх не включає, наслідки для майбутнього Російської Федерації можуть бути справді жахливими.