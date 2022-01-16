Росія проводить масові арешти кримських татар і погрожує засудити їх до ув'язнення на термін від 15 років до 21 року. Чубаров просить допомоги

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 2 вересня в Facebook звернувся до акредитованих в Україні глав дипломатичних місій держав і представництв міжнародних організацій з проханням відреагувати на ситуацію в окупованому Росією Криму.
Він звернув увагу на затримання в Криму, які пройшли 31 серпня, а також на кримінальні справи, порушені окупантами щодо ряду кримських татар, яких російська прокуратура просить суд засудити до ув'язнення на термін від 15 років до 21 року.
"Цілком очевидно, що кримінальні справи над вищезгаданими громадянами України, як і іншими активістами, кримськими татарами - політичними в'язнями, повністю сфабриковані, самі суди - є неправомірними, що виконують роль судилищ з метою залякування кримськотатарського народу та етнічних українців, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Але терміни ув'язнення, які виносяться політв'язням - кримським татарам російською владою - не умовні, а цілком реальні ", - написав глава Меджлісу.
За його словами, через дії окупантів "вже більше ніж 200 малолітніх дітей в сім'ях кримських політв'язнів залишилися без батьківського піклування та любові".
"Можливо, деяким європейським політикам, які закликають до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, не захочеться погодитися з нами, але правда полягає в тому, що найближчою метою російських окупантів є повне витіснення кримськотатарського народу - корінного народу Криму - за межі Кримського півострова, який російські окупанти перетворюють на військовий форпост, за допомогою якого РФ прагне контролювати регіони Азовського, Чорного та Середземного морів ", - заявив Чубаров.
Він попросив донести його позицію до влади своїх країн "з метою сприяння ними негайного звільнення незаконно затриманих і утримуваних в Російській Федерації громадян України - кримських політв'язнів".
Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.
Після анексії Криму, за даними правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch, ситуація з правами людини на півострові погіршилася. Під різними приводами, включаючи боротьбу з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар.
За даними заступниці постпреда президента України в Криму Таміли Ташевої, після анексії півострів покинули понад 25 тис. кримських татар.
Він звернув увагу на затримання в Криму, які пройшли 31 серпня, а також на кримінальні справи, порушені окупантами щодо ряду кримських татар, яких російська прокуратура просить суд засудити до ув'язнення на термін від 15 років до 21 року.
"Цілком очевидно, що кримінальні справи над вищезгаданими громадянами України, як і іншими активістами, кримськими татарами - політичними в'язнями, повністю сфабриковані, самі суди - є неправомірними, що виконують роль судилищ з метою залякування кримськотатарського народу та етнічних українців, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. Але терміни ув'язнення, які виносяться політв'язням - кримським татарам російською владою - не умовні, а цілком реальні ", - написав глава Меджлісу.
За його словами, через дії окупантів "вже більше ніж 200 малолітніх дітей в сім'ях кримських політв'язнів залишилися без батьківського піклування та любові".
"Можливо, деяким європейським політикам, які закликають до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, не захочеться погодитися з нами, але правда полягає в тому, що найближчою метою російських окупантів є повне витіснення кримськотатарського народу - корінного народу Криму - за межі Кримського півострова, який російські окупанти перетворюють на військовий форпост, за допомогою якого РФ прагне контролювати регіони Азовського, Чорного та Середземного морів ", - заявив Чубаров.
Він попросив донести його позицію до влади своїх країн "з метою сприяння ними негайного звільнення незаконно затриманих і утримуваних в Російській Федерації громадян України - кримських політв'язнів".
Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.
Після анексії Криму, за даними правозахисників міжнародної організації Human Rights Watch, ситуація з правами людини на півострові погіршилася. Під різними приводами, включаючи боротьбу з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар.
За даними заступниці постпреда президента України в Криму Таміли Ташевої, після анексії півострів покинули понад 25 тис. кримських татар.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі