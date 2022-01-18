Росія провокує міжнародні конфлікти-2

19:15 03 вересень Київ, Україна

Ситуація в Придністров'ї тримає в напрузі не тільки Україну, оскільки є чудовим плацдармом для закидання диверсійних груп і «іхтамнєтов» в Одеську область, а й західні країни, з урахуванням наближеності «ПМР» до країн ЄС.

Більш того, росіяни використовують можливості Придністров'я для поширення російської пропаганди на частину Одеської області, яка не охоплена українським телебаченням.

Збройні сили

Що стосується ситуації з озброєними формуваннями невизнаного Придністров'я, то, за різними даними, сумарно налічується близько 10 тисяч осіб, не враховуючи безмірних можливостей РФ перекинути будь-яку кількість «зелених чоловічків», здатних зробити будь-яку диверсію, теракт або дестабілізувати ситуацію.

Більш того, у 2020 році збільшилася кількість військових навчань, які проводять ВС РФ на території Придністров'я.

За словами молдавського військового експерта Росіана Василоя, всі класичні військові навчання в Придністров'ї проводяться відповідно до директив, затверджених Західним військовим округом РФ. Немає поділу на збройні формування т.зв.. «ПМР» і окремо російські підрозділи, а тільки лише окупаційні війська, які проводять навчання з т.зв. «Міністерством оборони ПМР» під невсипущим контролем штабу Оперативної групи російських військ у Придністров'ї.

Важливо, що основна увага під час навчань сконцентрована не лише на підготовці диверсійних груп і організації стабільного зв'язку, а й на детальному відпрацюванні бойових операцій в умовах міста.

Таким чином, подібні навчання можуть говорити про існування реальної загрози бойових дій по команді з Москви. Першим сценарієм може бути спроба відрізати Молдову від дельти Дунаю за допомогою підготовлених спец угруповань. Другим сценарієм може стати масштабна операція по створенню коридору між Придністров'ям, анексованим Кримом і окупованою Донецькою областю вздовж Чорного та Азовського морів.

Позитивний сценарій розвитку ситуації

Є й позитивний сценарій розвитку ситуації для України: РФ, перебуваючи в глибокій соціально-економічній кризі, знемагаючи від санкційних обмежень, а також вимотавшись від дорогих військових операцій в Сирії, на Донбасі та інших країнах, «дає спокій» Придністров'ю.

Який би сценарій не був обраний керівництвом Кремля, Захід на боці України й Москва - це розуміє!