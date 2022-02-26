Росія проти всього світу: вторгнення в Україну не підтримує жодна країна

20:35 26 лютий Київ, Україна

Рано вранці, 24 лютого 2022 року, Путін оголосив про “ воєнну операцію в Україні ” .

«Указ Путіна про “ воєнну операцію в Україні ” не що інше, як повномасштабне вторгнення та оголошення війни. Чому він не озвучує це безпосередньо? Однозначно, щоб виправдати агресію для свого народу, тому що весь світ, у тому числі російські “ союзники ” визнали, що Росія розпочала війну проти України», - повідомляють експерти.

Війна в Україні продовжується. З початком бойових дій Російською Федерацією було обстріляно об'єкти військової інфраструктури.

«Військові сили Китаю перетнули повітряний простір та територіальні води Тайваню. Імовірність вторгнення КНР на острів схиляється до 100%. При цьому США давно заявляли про підтримку уряду Тайваню і що у разі нападу Китаю допомагатимуть, аж до введення власних військових сил», - повідомляють політологи.

"В останньому своєму відеозверненні Путін чітко дав зрозуміти Заходу , що він не повинен втручатися, інакше " відчує на собі такий удар, який раніше не відчував за всю свою історію " .. Очевидно, що застереження стосувалося військових сил НАТО » , - кажуть українські політологи.

За ситуацією в Україні стежать розвідники НАТО у повітряному просторі нашої країни. Питання часу, коли одна з російських ракет може потрапити до літального апарату військових Альянсу.

«Необхідно розуміти, що закінчення олімпіади у Пекіні стало початком війни у світі. Поки що, це локальні конфлікти на Землі, але вони мають далекосяжні наслідки. Путін не зупиниться в Україні і продовжить поширювати свою агресію доти, доки не відвоює землі колишнього соцтабору, аж до поділу Німеччини на дві частини. Стратегія умиротворення та стримування агресора не працює. Захід ще може придушити світову кризу, що зароджується, проте для цього необхідні рішучіші і, ймовірно, радикальніші дії. Інакше Путін сприйме це як слабкість і продовжить наступ на захід. Військові частини в Калінінграді, також недаремно доукомплектовувалися довгий час», - пишуть українські політологи.