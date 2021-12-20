Росія продовжує мілітаризувати Крим

17:28 25 березень Київ, Україна

У середу, 24 березня, на схід від Керченського півострова було помічено рух великої колони російських військ углиб Криму.

Вся військова техніка переміщалася вдень. Серед техніки очевидцями були помічені трали з танками, в колоні своїм ходом рухалися БМП, заправна техніка у великій кількості, безліч вантажівок з особовим складом.

Військова техніка рухалася у супроводі військової дорожньої інспекції. У зворотному напрямку очевидці спостерігали вже порожні трали, які рухалися в бік Керченського мосту.

Кореспонденти незалежних ЗМІ поділилися кадрами, де відобразили ще дві колони техніки з танками і військовослужбовцями, які рухалися з Феодосії в тому ж напрямку по трасі «Таврида».

10 березня також була помічена колона російських військ, яка рухалася у напрямку до Севастополя.

Як повідомили в Міністерстві оборони РФ, 24 березня на полігоні «Ангарський» проходили навчання, тому і були перекинуті війська: "Військовослужбовці мотострілецьких підрозділів спільно з танкістами, артилеристами і розвідниками вчилися вести оборонні і наступальні дії в гірничо-лісистій місцевості... В ході активної фази вчення, використовуючи дорозвідку цілей за допомогою безпілотних літальних апаратів, військовослужбовці на бронетранспортерах БТР-80 блокували умовного противника, після чого танкові підрозділи на Т-72Б3 знищили його вогнем з гармат".

Подібні навчання вже проводилися під час початку окупації Донецької і Луганської областей. Тому представники Генасамблеї ООН в грудні 2020 року ухвалили посилену резолюцію, щоб припинити мілітаризацію Криму і подальшу ескалацію конфлікту.

У МЗС Росії заявили, що мають право вводити війська на територію Криму.