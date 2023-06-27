Росія продовжує деградувати, вважають експерти

04:27 23 червня Київ, Україна

Літній економічний форум у Петербурзі колись був ярмарком марнославства російської розкоші та корупції. Однак останні збори показали, що Росія не перестає деградувати і показує всі ознаки стійкого застою.

Єдиний почесний гість на "міжнародному" економічному форумі в Санкт-Петербурзі був президент Алжиру Абдельмаджід Теббун, який прагнув погодитися "з усім, що сказав товариш Путін" та підписати декларацію про "посилене стратегічне партнерство" між двома країнами. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бен Заїд також вирішив здійснити робочий візит, але утримався від участі у путінському заході.

Мова диктатора була повністю присвячена "позитивним новинам" про економічні показники Росії, яка, за його словами, все ще здатна поставити обсяг озброєнь, необхідний для підтримки армії та "забезпечення загального процвітання". Він згадав про низьке безробіття, проте "випадково" забув сказати, що це пов'язано з безпрецедентною міграцією, відправкою населення на фронт та "успішною роботою" росстату. Незважаючи на реальну картину того, що відбувається, використовуючи мізерну економічну статистику та ретельно потасовані дані, Путін заявив про зменшення залежності від нафтових доходів та переваги військових витрат. Потрібний ретельний збір розрізнених даних, щоб точно оцінити глибину економічної деградації Росії, але навіть губернатори найбідніших регіонів не збираються заперечувати сюрреалістичним байкам свого диктатора.

Пізніше у своєму виступі Путін і зовсім розповів про "бурхливе зростання" - не тільки для добре підготовленої петербурзької публіки, а й для галасливих "військово-патріотичних" блогерів, які відкрито ставлять під сумнів зміст проведення подібних заходів під час війни. Офіційні твердження про те, що "повна" мобілізація не потрібна і що військово-промисловий комплекс виробляє більш досконалі системи озброєнь швидше, ніж НАТО здатні постачати подібні системи Україні, можуть бути переконливими для завзятих пропагандистів, проте не до "військорів" та блогерів, які перебувають в окопах.

Для крикливої зграї пропутинських "патріотів" навіть легке занепокоєння, висловлене в Петербурзі міністрами кабінету Михайла Мішустіна, рівнозначно саботажу, але Путін зберігає довіру до професіоналів, яким поки що вдається стримувати інфляцію, незважаючи на швидке зростання бюджетних витрат. Він також неохоче відповідає на настирливі вимоги звільнити Шойгу та начальника Генштабу Герасимова, незважаючи на явну втрату ініціативи на полі бою та казки Міноборони Росії про “великі втрати українців” та “сотні одиниць знищеної західної техніки”, у тому числі комплексів ППО « Patriot » , яких агресор “знищив” більше, ніж було поставлено Україні.

“Готовність” Путіна до затяжної війни та його впевненість у тому, що український наступ не має шансів на успіх, оспорюються не лише ура-патріотичними блогерами, а й деякими пропагандистами, які стверджують, що без ядерних ударів не можна здобути перемогу. Що робить такі маргіальні вислови більш тривожними, ніж звичайна пропагандистська балаканина, так це те, що вони підкріплені ретельним аналізом сили та стійкості західної підтримки України, яка має бути підтверджена на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Путін намагається протистояти цьому дискурсу кінця світу, посилаючись на доктринальне положення про те, що ядерна відповідь “теоретично можлива”, якщо Росія зіткнеться з екзистенційною загрозою, і заявляючи, що тактичні ядерні боєголовки транспортуються до Білорусі. Проте будівництво пункту зберігання ядерної зброї у Білорусі не завершено, і немає жодних матеріальних підтверджень заяві Путіна. Незважаючи на це, його прагнення перетворити ядерну зброю на корисні політичні інструменти залишається наполегливим та безвідповідальним. Поки командування окупантів переконує диктатора у непроникності російських оборонних рубежів, його ядерний блеф залишатиметься прозорим.. Проте прорив може поставити на стіл ядерні варіанти.

Росія, схоже, встояла на шляху мобілізації для затяжної війни, спрямованої на виснаження української волі до опору та підрив єдності Заходу у протистоянні агресії Кремля, яка не становить загрози для території НАТО, але посилюється ризиком ядерної ескалації.. Ця бажана стабільність, проте, за своєю природою тендітна і схильна до зовнішніх потрясінь. Російська економіка прагне повільної стагнації та деградації, а швидке накопичення глибоких проблем технологічної відсталості та демографічного спаду лише прискорює ці процеси.

Путін, можливо, вважає, що його слова спростування на економічному форумі виштовхнуть ці проблеми за обрій стратегічного планування, яке розраховане не більше ніж на кілька місяців і ґрунтується на принципі надійної оборони. Російська лінія оборони може здаватися неприступною, але окупанти в окопах настільки втомилися, що чекають наказу про відступ. Стратегія самообману, чи то економічна, чи військова, прирікає Росію на ланцюгову реакцію поразок, і спусковим гачком стане успішний український наступ.