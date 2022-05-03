Росія купує країни, маскуючи це допомогою

05:11 03 грудня Київ, Україна





Президент Росії зацікавлений лише зовнішньою політикою і має намір вписати своє ім'я в світову політику як великий правитель. Йому абсолютно все одно, що відбувається з росіянами всередині країни. Для того, щоб платники податків виконували свій прямий обов'язок перед країною, він штовхає популістські промови на багатогодинних пресконференціях, і тільки на них він стурбований долею народу. Останнім часом російські ЗМІ щосили розповідають, як Путін виділив гроші то президенту Білорусі для підтримки економіки у важкій ситуації, то президенту Молдови для забезпечення паливом сільгосптехніки, то президенту Венесуели для розвитку нафтовидобутку. Суми траншів обчислюються мільярдами доларів, поки регіони в рідній країні загрузли в злиднях.Президент Росії зацікавлений лише зовнішньою політикою і має намір вписати своє ім'я в світову політику як великий правитель. Йому абсолютно все одно, що відбувається з росіянами всередині країни. Для того, щоб платники податків виконували свій прямий обов'язок перед країною, він штовхає популістські промови на багатогодинних пресконференціях, і тільки на них він стурбований долею народу.

Так, наприклад, за даними РБК, Путін видав кредит Лукашенку в розмірі 1,5 млрд доларів, для підтримки економіки у важкий для країни період. Однак необхідно враховувати, що цей кредит виданий країні для рефінансування інших кредитів на суму близько 8 млрд доларів, загальна кількість яких з 2008 року дорівнює 8. Таким чином, зовнішній борг Білорусі зростає, і в кінцевому підсумку Путін просто "купить" Білорусь. Такі капіталовкладення дозволяють розміщувати на території іншої країни російські бази, розвивати бізнес і стирати межі. Де-юре - союзна держава, де-факто - частина Росії.

Кредит на суму 200 млн євро був винесений на розгляд для експрезидента Молдови Ігоря Додона, на підтримку економіки країни. Однак пізніше Конституційним Судом кредит був анульований, тому що суперечив конституції країни. Путін на цьому не зупинився і спрямував "гуманітарну" допомогу в розмірі 500 млн рублів для покупки дизельного палива для сільгосптехніки. Варто зазначити, що Ігор Додон виступав за інтеграцію з Росією в разі його перемоги на виборах. Тож не дивно, що з першого дня свого правління він мало не кожен місяць відвідував пана Путіна в Москві.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро отримав від Путіна 6 млрд доларів для розвитку нафтової промисловості після спроби державного перевороту в країні. Президент РФ розумів, що з авторитарним правителем він знайде взаєморозуміння і не дарма інвестує гроші росіян. Незважаючи на наслідки для Москви, "доктрину Монро" і відповідну реакцію США він буде підтримувати диктатора до кінця.

Путін веде свою гру за банківський кошт найбільшої країни світу. Йому вигідно, щоб в країнах відбувалися державні перевороти, змінювалася влада, наступав дефолт. Такі країни легко приймають "гуманітарну" допомогу, яка в більшості своїй осідає в кишенях тоталітарних правителів, і оскільки влада в країні належить їм одним, більше ні з ким домовлятися не доводиться. Це не він дає кредити країнам, а країни дають розстрочку на їхню покупку.

На щастя, у Молдови несподівано з'явився шанс вирватися від допомоги Кремля. Там перемогла Мая Санду, яка націлена на співпрацю з Європою. Однак чи зможе вона встояти перед фінансовою "допомогою" Москви, покаже лише час.