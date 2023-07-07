16:01 07 липня Київ, Україна

Проросійський уряд Грузії прагне зміцнювати відносини з росією, незважаючи на те, що частина грузинської території окупована агресором. Тбілісі проводить різноманітні заходи, підвищує товарообіг і навіть відновив авіасполучення з росією. Очевидно, нинішній уряд Грузії обрав проросійський курс з подальшою інтеграцією з кремлем за білоруським сценарієм.



9 червня у рф відбулося засідання Російсько-Грузинської ділової ради (РГДР) при Торгово-промисловій палаті росії (ТПП). Як повідомляє ТПП, зустріч була присвячена обговоренню питань логістики, інвестицій та транзиту товарів між росією та Грузією. Відкриваючи засідання, віцепрезидент ТПП Володимир Падалко повідомив про відкриття відремонтованого та модернізованого прикордонного переходу Верхній Ларс, що, за його словами, полегшить транзит між Грузією та росією. "Для організації цього руху були потрібні нестандартні рішення", - зазначив Падалко.



Також обговорювалося питання допуску вантажівок та водіїв з Грузії до перевезення вантажів до росії. А учасники зустрічі внесли пропозиції щодо покращення інвестиційної співпраці між двома сторонами у сферах логістики та інфраструктури, включаючи можливість відкриття нових транспортних коридорів. У зв'язку з цим раніше, у травні 2023 року, президент ТПП Сергій Катирін заявив про необхідність ініціювати залізничний транзит через територію самопроголошеної Республіки Абхазія.



РГДР було створено у лютому 2023 року. Його керівником обрано Юрія Балашова, голову ради директорів ІК «Румб», віцепрезидента Національного фонду збереження культурно-історичної спадщини. У березні він відвідав Грузію, провів консультації з різними представниками бізнесу та відвідав виноробні у Кахетії.



Хоча офіційна інформація про зустріч RGBC є ключовою подією у двосторонніх відносинах між кремлем та Тбілісі, вона мало що дає для відповіді на кілька важливих питань про характер цієї співпраці: Яка роль уряду Грузії у ТПП? Хто уповноважив його говорити від імені грузинського бізнесу чи грузинської держави щодо таких важливих питань? А що буде з пропонованим відновленням залізничного сполучення через окуповану Абхазію у напрямку Ірану та будівництвом нових автомагістралей із росії до Грузії? Також обговорювалося питання допуску вантажівок та водіїв з Грузії до перевезення вантажів до росії. А учасники зустрічі внесли пропозиції щодо покращення інвестиційної співпраці між двома сторонами у сферах логістики та інфраструктури, включаючи можливість відкриття нових транспортних коридорів. У зв'язку з цим раніше, у травні 2023 року, президент ТПП Сергій Катирін заявив про необхідність ініціювати залізничний транзит через територію самопроголошеної Республіки Абхазія.РГДР було створено у лютому 2023 року. Його керівником обрано Юрія Балашова, голову ради директорів ІК «Румб», віцепрезидента Національного фонду збереження культурно-історичної спадщини. У березні він відвідав Грузію, провів консультації з різними представниками бізнесу та відвідав виноробні у Кахетії.Хоча офіційна інформація про зустріч RGBC є ключовою подією у двосторонніх відносинах між кремлем та Тбілісі, вона мало що дає для відповіді на кілька важливих питань про характер цієї співпраці: Яка роль уряду Грузії у ТПП? Хто уповноважив його говорити від імені грузинського бізнесу чи грузинської держави щодо таких важливих питань? А що буде з пропонованим відновленням залізничного сполучення через окуповану Абхазію у напрямку Ірану та будівництвом нових автомагістралей із росії до Грузії?

25 червня Давид Авалішвілі з інформаційного агентства Nation.ge в інтерв'ю заявив, що "нові дороги з росії означають будівництво дуже небезпечних доріг через Чечню до східної Грузії", що "створює додаткові ризики безпеки для Грузії". Авалішвілі підсумував: "Російсько-грузинська ділова рада - організація загадкова, оскільки, з одного боку, Російська торгово-промислова палата - дуже значуща офіційна організація в рф, але про роль Грузії в РГДР ми нічого не знаємо".



Правду кажучи, незважаючи на те, що всі грузинські офіційні особи заперечують будь-які зв'язки з РГДР і що, за даними Державного реєстру Грузії, це утворення є лише традиційною неурядовою організацією (НУО), не можна не помітити дивний збіг: РГДР активізувала свою роботу приблизно в той самий час, коли путін оголосив про своє рішення відновити пряме авіасполучення з Грузією та скасувати візовий режим для грузинів.



Паата Шешелідзе, президент Нової школи економіки в Грузії, впевнений, що РГДР, ТПП та інші російські інститути мають далекосяжні плани щодо грузинської економіки. Шешелідзе нагадав, що одним із головних лобістів відновлення прямого авіасполучення та скасування віз був засновник партії «Нейтральна Грузія» Валерій Кварацхелія. Однак сам Кварацхелія в інтерв'ю 25 червня відкинув будь-які зв'язки з РГДР і підкреслив, що робота з відновлення прямого авіасполучення та скасування віз велася в державній думі рф за участю громадської організації «Солідарність за мир».



Крім того, оголошення про відкриття “відремонтованого та покращеного пункту перетину кордону Верхній Ларс” прозвучало в той час, коли офіційні особи США та ЄС дедалі частіше висловлювали свою стурбованість недотриманням Грузією західних санкцій проти росії. 8 червня глава Управління з координації санкцій Держдепартаменту США Джеймс О'Брайєн, говорячи про санкційний режим проти росії, заявив, що Грузія була визначена серед п'яти країн, які відіграють ключову роль у допомозі кремлю в обході обмежень (ще чотири це Туреччина, Казахстан, ОАЕ та Вірменія). Але Міністерство фінансів Грузії відкинуло ці звинувачення, назвавши їх "інтерпретаціями ЗМІ".



За словами віцепрезидента Академії природничих наук Грузії Олександра Твалчрелідзе, всі заяви РГДР є чистої води провокацією з метою викликати політичну дестабілізацію в Грузії. “Росія вже захопила всі цінні галузі грузинської економіки, включаючи енергетику, гірничодобувну, золотодобувну промисловість тощо. Усі ці галузі в Грузії тепер у руках росії”, - стверджує Твалчрелідзе.