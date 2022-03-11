Росія представила світу свої правила: не всі готові їх прийняти

23:15 10 червень Київ, Україна

З 2014 року більшість країн світу виставляють Росію як країну-агресора і загрозу світовій безпеці. Найбільше про це говорять країни НАТО - основні ідеологічні та військові супротивники Кремля. Так, може бути, вся риторика Заходу необхідна, щоб виставити противника в поганому світлі, а Росія, як сказав Володимир Путін, просто намагається захистити себе.

Активний період боротьби між США і Росією почався після закінчення Другої світової війни, коли вплив Англії став слабшати і Черчилль попередив Трумена про світову революцію, яку затіває радянський уряд. Відтоді почалася Холодна війна і протистояння Заходу і Сходу.

Після розпаду СРСР, США офіційно перемогли в Холодній війні. Настав період, коли світ з полегшенням видихнув від напруги імовірної ядерної катастрофи, якою лякали як американці, так і "совєти".

Незабаром, вже у "вільній" Росії до влади прийшов Путін, який, як виявилося, збирався продовжити Холодну війну з Заходом, звинувачуючи країни НАТО в спробі змінити історію. Росія представила світу правила, які готові були прийняти далеко не всі.

Проте основними інструментами в ідеологічній Холодній війні як були, так і залишаються шпигунство і пропаганда.

Основним аргументом Путіна проти Заходу є гегемонія сил НАТО на чолі з американцями, яка постійно розширюється. Це не позбавлене сенсу. США, насправді бувши наддержавою, прагнуть заволодіти все більшими територіями. Цього хоче і Росія. Однак ті методи і умови, при яких відбувається поширення впливу, змушують задуматися, під чиїм контролем хотіла б жити людина?

Сьогодні можна бачити, наскільки суворими є умови для прийняття країни в НАТО або ЄС. Це низка реформ, які покликані посилити демократію в країні, винищити корупцію і підвищити соціальні інститути в суспільстві. Головним є і те, що країни самостійно виявляють бажання приєднатися до спілок, оскільки розуміють, що вигоду отримають абсолютно всі верстви населення.

Росія використовує шантаж та військову міць, а також привілеї правлячої еліти.