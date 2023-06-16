Росія плодить терористичні організації: думка експертів

ПВК «Вагнер» було визнано транснаціональним злочинним угрупованням. Вона була створена і виросла під заступництвом путіна.

Однак не тільки це угруповання вирощене кремлем. Росія, у прямому розумінні слова, є “розсадником” терористичних воєнізованих формувань», - пишуть українські експерти в галузі політології. Наприкінці березня 2023 року The Moscow Times опублікувала звіт із докладним описом тих ультраконсервативних проросійських формувань, які воюють в Україні.

Однією з таких організацій є "Російський імперський рух" (РІР), який займається підготовкою добровольців, які бажають воювати на боці агресора. На базі РІР існує «Російський Імперський Легіон» (РІЛ), який також було створено ще у 2014 році під час початку війни в Україні.

У квітні 2020 року Державний департамент США класифікував РІР як “глобальну терористичну організацію особливого призначення”, і уряд Канади наслідував його приклад, включивши цю групу до списку терористичних організацій у 2021 році. Самі ж “імперці” описують себе як “імперіалістичну, ультрареакційну, російську православну, фашистську, антиліберальну та антикомуністичну організацію”.

Хоча РІР офіційно не підтримується кремлем, йому надається "широка свобода дій для взаємодії з неонацистськими та ультраправими екстремістськими групами на Заході". Члени РІЛ задіяні у різних районах бойових дій на території України з лютого 2022 року, повідомляють політологи, з посиланням на відкриті джерела інформації. Так, на відео, розміщеному у Telegram-каналі РІЛ 23 квітня, йдеться про присутність її бойовиків у районі Вугледару. Інтерв'ю з бойовиком РІЛ Владиславом Єфремовим, який стверджує, що втратив ногу в Вугледарі після того, як настав на міну, також було опубліковано 26 квітня.

Росія створює, підтримує, зміцнює сили нацистів серед власного населення. Брехливі твердження кремля про те, що агресор, нібито, бореться проти “нацизму” в Україні, спростовуються, як тільки звернути увагу, хто саме бореться на боці окупантів. Всі вони утворюють собою єдине глобальне, транснаціональне терористичне угруповання. Весь світ має знати про це та оголосити росію країною-спонсором тероризму», — заявляють українські політтехнологи, коментуючи ситуацію.