Росія планує релігійний конфлікт

12:26 16 липень Київ, Україна

Судячи з ситуації в релігійній сфері, Росія форсує новий проект, який спровокує релігійний конфлікт.

Отже, з урахуванням напружених відносин Греції з Туреччиною, атак на авторитет Вселенського патріарха Варфоломія, який є греком за етнічним походженням, а також розгалуженої агентурної мережі в Греції, для старту розхитування ситуації на релігійному грунті обрана саме ця країна.

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14 липня в Греції було скоєно напад на мечеть Куршум в місті Трікала. Ця подія зв'язали з рішенням президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана перекваліфікувати собор Святої Софії в Стамбулі в мечеть.

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Одночасно розкручується конфлікт і в мусульманських країнах. Так, в Даниловому монастирі організовують зліт «Амман 2. 0» в Йорданії під патронатом РПЦ для посилення релігійних протиріч і перехоплення першості у Фанара.

Хто наступний

Необхідно розуміти, що можливі провокаційно-деструктивні дії російських спецслужб із залученням «радикальних місцевих православних», можуть проявитися і в інших країнах православного світу, зокрема, в Україні, Сербії, Чехії.

Не виключено, що подібні деструктивні дії готують і в ісламському світі, де російські спецслужби займаються і контролюють ряд радикальних груп.

Ставки в цій грі дуже високі, тому можна припустити, що в подальшому будуть не тільки зухвалі і цинічні інформаційні кампанії, а й терористичні акти по всьому світу.