Росія переживає новий «афганський синдром»

Наприкінці минулого року шойгу оголосив, що 300 тис. росіян було призвано до армії щодо мобілізації. Про те, скільки загинуло та скільки з них повернулося додому, точно визначити неможливо. Оцінки відрізняються від кількох десятків до кількох сотень тисяч. Щось подібне росія пережила після війни в Афганістані. Ось тільки за півтора року війни з Україною агресор зазнав втрат більше, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

Навіть за найскромнішими оцінками, які були дані незалежними журналістами-дослідниками, кількість втрат у нинішній війні вже вдвічі перевищує втрати десятирічної війни в Афганістані. Згідно з офіційними даними радянського керівництва, в ісламській республіці загинуло близько 15 тис. військовослужбовців.Поширені повідомлення про "афганський синдром" після тієї війни з'являлися в російських ЗМІ протягом усієї епохи перебудови. На той час це було популярне визначення того, що сьогодні психологи називають посттравматичним стресовим розладом, який типовий для тих, хто пережив війну. Якщо ветерани не можуть інтегруватися у мирне життя вдома, вони часто впадають у тяжку депресію та/або приносять “війну” у мирне життя. У 90-ті багато ветеранів афганської війни стали членами злочинних угруповань.

Після початку вторгнення в Україну це явище повернулося до росії. У грудні 2022 року речниця ради федерації валентина матвієнко заявила, що "росія не допустить повторення афганського синдрому і докладе узгоджених зусиль для реінтеграції звільнених військовослужбовців назад у громадянське життя". Однак симптоми "афганського синдрому" виявляться незалежно від бажання кремля. Ситуація посилиться ще й тим, що нинішні окупанти відрізняються від афганців. Тоді до Афганістану відправляли молодих, недосвідчених призовників. Сьогодні агресор активно вербує ув'язнених, які мають багатий кримінальний досвід у минулому. Варто згадати хоча б про те, що до пригожинського заколоту, голова ПВК «Вагнер» повідомив, що 32 тис. колишніх ув'язнених, які відпрацювали контракт у найманській організації, повернулися додому. Путін наказав пропагандистам не висвітлювати злочини, які скоюються окупантами, щоб росіяни їх не боялися, тому багато випадків злочинів ексбойовиків намагаються приховати.

Ті, хто повернувся з України, продемонстрували схильність до скоєння великої кількості злочинів, проте місцева влада не може з ними нічого зробити, оскільки офіційно вони вважаються “героями та патріотами”. У Республіці Бурятія ці колишні захисники Батьківщини тероризують місцеве населення. Однак для російських судів ветеранський статус обвинувачених у кримінальних справах найчастіше є “пом'якшувальною обставиною” для остаточного вироку.

Таким чином кремль, по суті, заохочує поширення насильства в суспільстві, здавалося б, не усвідомлюючи, що такий підхід може обернутися проти путінського режиму.