Росія відстрочила водну кризу на півострові

20:13 21 липня Київ, Україна

Одним з міст в Автономній Республіці, яке постраждало від повені найсильніше, стала Керч. В результаті деякі водосховища Криму були заповнені, що, з безліччю застережень, хоча б на час, відстрочило водну кризу. Однак збиток, викликаний стихією, досі не усунуто. В цей самий час в Керченській міськраді вирішили нагородити чиновників, військових і комунальників, за ліквідацію наслідків повені.

На думку керченського блогера Андрія Фурдика, ситуація з нагородженням дуже нагадує радянські часи, коли керівники країни нагороджували один одного за, здавалося б, рутинні обов'язки.

До нагород країни-окупанта були представлені 144 людини. Серед них не було жодного жителя Керчі, який в момент трагедії пожертвував своїм майном, фінансами, часом, щоб врятувати незнайомих співгромадян від стихії. Зате в списках для нагороджень були помічені депутат міськради Керчі Дмитро Андропуло, ректор морського університету Євген Масюткін, генеральний директор Кримських морських портів Микола Зеленкевич, керуюча справами місцевої міськради Марина Мацкевич і багато інших.

Питання полягає в тому, як можна нагороджувати людей за виконання їхніх прямих обов'язків. Всі перераховані вище, а також більшість зі списку нагороджених "героїв", займають вищі керівні посади. Виходить, на думку окупаційної влади, люди, зобов'язані боргом служби усувати наслідки стихії, за державний ресурс, віддаючи накази підлеглим, повинні бути нагороджені. Тим більш абсурдною ця ситуація виглядає, коли далеко не всі проблеми після повені в Керчі були усунені. Замулені дороги не посипані щебенем, ливнівки не почищені, сміття не вивезене, найближча річка Мелек-Чесме, що заросла очеретом, не почищена.

Список на вручення нагород повинен поповнитися, адже в нього ще не внесений Аксьонов, який так "відважно" плив на човні, "героїчно" оглядаючи масштаб трагедії.

Приблизно так же може бути представлена до нагород федеральна влада, яка "героїчно вирішила" проблему з водопостачанням Криму, пробуривши кілька свердловин з непридатною водою під дном Азовського моря.