"Всі, хто має хоч якусь владу в рф, користуються нею для власного збагачення, не гидуючи навіть життям та здоров'ям своїх підопічних", - вважають аналітики західних країн.

На їхню думку, незважаючи на мобілізацію, агресор зазнає дефіциту військових на фронті, а тому, вважають вони, призов в рф не зупинявся.

У ГУР України заявили, що незабаром він офіційно відновиться з новою силою.

«Примітна і схема роздачі повісток. Вона відбувається планово. Тобто кожен військкомат повинен мобілізувати конкретну кількість людей, а ким будуть ці люди, якими – військкомів не хвилює. Звідси неодноразово з'являлися свідчення, як повістки надходили навіть людям з обмеженими можливостями в інвалідних візках», - повідомляється у відкритих джерелах інформації України.

Такий самий процес спостерігається у військових шпиталях окупантів. Незважаючи на закон, який, очевидно, існує лише для простих смертних, поранених росіян не доліковують і відправляють у зони бойових дій.

Про це повідомляють російські правозахисники, до яких звертаються, як не дивно, провладні ЗМІ та Спілка комітету солдатських матерів. Повідомляється, що окупантів повертають на фронт з осколками, що залишилися в тілі, після важких поранень, без проходження реабілітації та схвалення військово-лікарської комісії (ВЛК). Правозахисники наголошують, що це порушує закон, а також вважають, що це робиться з метою економії, оскільки ті, хто отримав тяжкі поранення, мають додаткові виплати.

Беручи до уваги всю цинічність і жадібність кремля, ні для кого не стане відкриттям, якщо з'ясується, що гроші на поранених все ж таки були виділені з бюджету. Проте генерали разом із командирами просто привласнили ці гроші собі. Водночас якнайшвидше повернення на фронт недобитих окупантів підвищує рейтинг окремих командирів в очах вищого начальства.

«Також примітно й те, що саме пропагандистські ЗМІ, а саме «РІА Новини», опублікували цю інформацію. Не виключено, що це ще один виток внутрішньополітичної боротьби російських еліт між собою. Блок радикалів, в особі пригожина, кадирова і суровікіна, якого днями було усунуто з посади командувача військ агресора, залишається на хорошому рахунку у диктатора путіна. Можливо, нова інформаційна атака надійшла саме від цих маргіналів проти їхніх конкурентів із міноборони рф», - пишуть українські політологи.

Так чи інакше, росія вкотре підтвердила, що вона може боротися лише з мирним населенням та власним народом. Відправлені на фронт тяжко поранені бійці, які дивом залишилися живими, швидше за все, вирушають у найгарячіші точки фронту, щоб там перейти в розряд “зниклий безвісти”. Таким чином, військове керівництво агресора зможе подвійно заощадити, адже за зниклих безвісти виплат рідним не належить.