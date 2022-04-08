Росія відмовляється визнавати отруєння Навального

15:30 10 листопада Київ, Україна

У другій половині серпня в одну з омських лікарень був доставлений Олексій Навальний. За попереднім висновком - отруєння, за офіційною заявою - порушення обміну речовин.



Олексій Навальний - російський блогер, політичний діяч, глава Фонду по боротьбі з корупцією, автор численних розслідувань і затятий противник чинної влади в Росії. Після чергової перемоги над партією Єдина Росія в Томську опозиціонер повернувся в готельний номер, зібрав речі і поспішив в аеропорт, пізніше, в літаку, йому стало погано, тому довелося здійснити екстрену посадку в Омську. При первинному огляді лікарі швидкої допомоги діагностували отруєння і вкололи Навальному атропін - протиотруту від отруйних речовин. Пізніше він був введений у штучну кому і переправлений до Берлінської лікарні Шаріте. Там німецькі лікарі змогли виявити в крові політика сліди хімічної зброї "Новачок". Після цього Німеччина зажадала пояснень від Путіна.



Таку позицію німців легко зрозуміти. В цей момент вони мають намір налагодити хороші відносини з Москвою. На завершальному етапі проєкт "Північний потік-2". На кону стоїть їхня репутація, як однієї з найсильніших країн з демократичним і ліберальними поглядами. І якщо з'ясується, що за наказом Кремля було скоєно замах на політичного діяча, то Німеччина буде виглядати як країна, яка підтримує абсолютно протилежні погляди і способи правління.



Як відомо, "Новачок" завжди стояв на озброєнні російських спецслужб. Це вже 3-ій офіційно зареєстрований випадок отруєння цим огидним хімічним препаратом неугодних для Кремля людей. І 2-ий за рахунком випадок, коли жертва потрапляє в лікарню Шаріте.



Саме тому німці і почали робити запити в Москву з проханнями пояснити, що ж все-таки сталося і хто отруїв Олексія Навального?







З'ясувалося, що за весь час, з моменту отруєння і до сьогоднішнього дня, в Росії ніхто навіть не порушив кримінальної справи. Відповідно, розслідування ніхто не проводив. Путін підкреслив, що Навальний - шахрай, і це черговий його "фокус", спрямований на те, щоб привернути до себе увагу. Ніхто його не труїв і більш того, ніякого отруєння і зовсім не було. Так само він дуже чітко дав зрозуміти, що всі події, які відбуваються в Росії, не стосуються нікого іншого, крім росіян.



Така відповідь, м'яко кажучи, не задовольнила європейських колег, в зв'язку з чим було припинено будівництво газової магістралі і піднято питання про повне припинення будівництва газопроводу. Ось і відповідь європейців на заяву Путіна. Все, що стосується прав людини - їх стосується.