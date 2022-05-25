Росія освоює Арктику для випробування зброї

21:53 20 серпня Київ, Україна

Уряд РФ стверджує, що армія - це її головний козир. Росія володіє передовими технологіями, які допоможуть їм "захиститися від ворогів". В Арктику перекинули "секретне" ядерне озброєння, яке планують випробувати в умовах Крайньої Півночі.

Випробування нового озброєння неминучі. Вони необхідні, щоб в потрібний момент військова техніка спрацювала. Однак крім гучних слів глави Російської держави, інженери, по всій видимості, не можуть нічого вкласти в свої творіння. Військові випробування можуть призвести не тільки до виходу з ладу спецтехніки, а й до втрати людських життів.

Так сталося, що 17 серпня 2021 року зазнав аварії військовий зразок літака «Іл-112В». В результаті машина вибухнула, а екіпаж з трьох осіб загинув. Через кілька годин після катастрофи, федеральні джерела почали говорити, що падіння літака було викликано втратою управління екіпажем. Тим часом випробування проводили досвідчені льотчики, у яких сотні льотних годин за плечима і які вже двічі піднімали «Іл-112В» у повітря.

У мережі вже з'явилося відео, на якому видно, як правий двигун літака загорівся, після чого машина втратила керування і врізалася в землю. Молодший голова технічної ради «Іл» Микола Таліков кілька років попереджав про погано спроєктовані двигуни і про те, що вони підведуть в потрібний момент, однак його ніхто не послухав. Інший авіаспеціаліст Вадим Лукашевич стверджував і про перевантаження конструкції від 2 до 5 тонн, що є критичним для конструкції такої ваги. За словами Лукашевича, на заводі працює молоде покоління інженерів, які "не вміють конструювати як раніше".

Катастрофа забрала життя героїв своєї країни і найдосвідченіших випробувачів, однак тепер, їх, ймовірно, звинуватять в події, а саме - "не впоралися з керуванням". Тому що російська військова промисловість "не може створити непридатне новітнє озброєння".

Якщо при випробуванні «Іл-112В» загинули, поки що, 3 члени екіпажу, то яким масштаб трагедії може бути в Арктиці, куди відправили атомні підводні човни, з "секретними" «Посейдонами» на борту. Безпілотні підводні човни з ядерною боєголовкою можуть не тільки знищити весь персонал військової бази РФ, але і привести до зараження Світового океану.

Мілітаризація Північного полюса Росією не пройде безслідно. Це торкнеться рибалок, промислового мореплавства, наукових дослідників, зачепить інтереси інших північних держав. Кремль в гонитві за ресурсами і бажанням повернути статус наддержави готовий знищити природу.