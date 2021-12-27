Росія оштрафувала світових гігантів Google та Meta

18:18 27 грудень Київ, Україна





Вперше російський суд Світовий суд Таганського району Москви засудив Google і Meta (колишній Facebook) за те, що вони не видалили контент, заборонений російським законодавством.Вперше російський суд оштрафував світові інтернет-ресурси від виручки компаній за рік. Зокрема, компанія Google LLC була оштрафована на 7,22 млрд. рублів, а Meta на 1,99 млрд. рублів. Причиною цього стала повторна непокора світових інтернет-гігантів видалити заборонений, згідно з російським законодавством, контент. Вирок ще не набрав чинності, оскільки компанії мають 10 днів для оскаржень. Далі 60 днів для добровільної оплати штрафу. Якщо протягом цього терміну компанії не виплатять зазначені суми, то гроші будуть стягнуті примусово.

Починаючи з лютого 2021 року, Роскомнагляд виписує штрафи та надсилає попередження на інтернет-ресурси. Той контент, який Росія так вимагає вилучити – “заклики до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях протесту”. Проте якщо дивитися на проблему ширше, то йдеться не лише про неповнолітніх. Кремль продовжує боротися за контроль над інтернетом у межах своєї країни.

Варто відзначити, що Роскомнагляд приділяє увагу саме інформації про заклики на мітинги, яку в більшості випадків навіть побічно не можна назвати такою. У той же час, на просторах рунету значно більше шкідливого контенту, ніж опозиційні мітинги. Це і порнографія, і ресурси з жорстоким та вкрай жорстоким змістом, педофілія, продаж наркотиків, заклики до тероризму тощо. Роскомнагляд турбують мітинги.

Простори інтернету поки що не можуть контролювати Кремль на 100%. Саме завдяки месенджерам, рекламним майданчикам, форумам, окремим сайтам люди можуть домовлятися про майбутні збори, обговорювати теми неугодної влади, створювати опозиційно налаштовані суспільства, простіше кажучи, вибиватися з-під дії зомбопропаганди. Для Кремля це є найвищим заходом небезпеки, що загрожує національним інтересам.

Зміна влади у Росії не може обговорюватися ніким і ніколи. Тільки якщо ці зміни не входять до програми Путіна та єдиноросів. На решту правопорушень в інтернеті дивитимуться “крізь пальці”. Свобода слова, дії і навіть мислення не може існувати при путінській владі.