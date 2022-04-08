Росія оголосила новий військовий призов: експерти назвали це знищенням покоління

21:02 06 квітня Київ, Україна

31 березня в рф оголосили, що протягом наступних трьох місяців до збройних сил окупантів буде призвано 134 500 осіб і звільнено таку ж кількість осіб, які відслужили свій термін. У агресора завжди були проблеми із призовом двічі на рік: молоді люди та їхні сім'ї бояться йти до армії вічно воюючої держави; з іншого боку - втрата такої великої частки і без того молодого покоління, що скорочується, надає серйозний вплив на економіку агресора. Цього року проблема призову посилилася ще з двох причин. По-перше, населення країни-агресора побоюється, що вони чи їхні сини будуть відправлені вмирати в Україну. По-друге, резерв потенційних військових злочинців скоротився через масову втечу за кордон багатьох молодих людей, особливо найбільш освічених фахівців. В результаті, за словами одного московського оглядача, цього разу проєкт "загрожує перетворитися на мовчазний референдум" про довіру суспільства до окупаційних сил, а також кремля. Як мінімум, це поставить під сумнів здатність рашистів провести весняний призов і цілком можливо, що це викличе нове невдоволення населення, особливо якщо влада спробує виконати свої квоти типово жорсткими методами. Більшість жителів країни-агресора бояться, що призовників буде відправлено гинути в Україну, щоб компенсувати втрати окупантів на полях битв. 29 березня шойгу пообіцяв, що "ніяких призовників на війну не відправлятимуть". Але йому не вірять навіть найвідданіші путіністи, тому що на початку березня окупанти визнали відправлення строковиків в Україну. Аналітики кажуть, що один із кроків, який кремль може зробити, щоб спробувати мінімізувати такі побоювання - спробувати добитися “великої перемоги” або навіть покласти край війні до кульмінації поточного періоду призову.

Повернення окупантів, які в порядку проходження строкової служби, були відправлені в Україну і можуть розповісти про те, що там відбувалося насправді, викличе нові протести проти війни. Ці протести, у свою чергу, безумовно, змусять молодих людей переосмислити свою готовність служити у лавах сили, яка ставить під загрозу їхнє виживання.

Подібні демонстрації та вуличні мітинги особливо ймовірні у неросійських частинах країни та у сільській місцевості. У багатьох неросійських республіках місцева поліція часто є найкращим роботодавцем для молодих людей, які там живуть, але цей шлях вимагає, щоб вони спочатку відслужили в армії. У селах особи чоловічої статі також не бачать інших альтернатив, крім військової служби, щоб уникнути бідності у своїх громадах. Якщо вони змінять свою думку через те, що почують про Україну, це може створити серйозну проблему для військового командування.

Згадані проблеми - лише вершина набагато серйознішої демографічної кризи країни-агресора. У всій масі призовного віку 18 – 27 років зараз більше людей, ніж останніми роками, але звільнення їх з роботи для служби в армії, ймовірно, матиме більш серйозні наслідки через інші фактори. По-перше, рашистському командуванню потрібні освіченіші молоді люди, які легше поводяться з технологічно складною зброєю. Але війна "бункерного" і санкції Заходу, що послідували за нею, за останній місяць викликали масовий витік мізків з країни-агресора: багато найбільш освічених молодих людей, особливо тих, які працюють в IT- секторі, поїхали жити за кордон. Очевидно, що ніхто з них не повернеться служити до армії. Побоювання, що поїде ще більше, спонукали кремль надати спеціальні відстрочки від призову IT- фахівцям, тим самим ще більше скоротивши розмір призовного потенціалу окупантів.

Крім того, масовий відтік трудових іммігрантів зачіпає і іншу частину нинішнього призовного віку агресора - менш освічених, які є першими кандидатами на заміщення робочих місць, що звільнилися, некваліфікованої робочої сили в економіці. З початку пандемії поїхали понад п'ять мільйонів іноземних заробітчан. А через обвал обмінного курсу російського рубля у поєднанні з іншими наслідками західних санкцій, за прогнозами, ще п'ять мільйонів людей повернуться додому протягом найближчих кількох місяців. Таким чином армія окупантів конкуруватиме за молодих рашистів, які можуть обійняти ці низькокваліфіковані цивільні посади. Якщо цих людей заберуть військові, економіка рашистів колапсує ще швидше.

На доступність призовників в основній віковій групі також впливає вплив пандемії COVID-19. Загалом молоді рашисти постраждали менше, ніж літні. Проте частина з них померла, а інші страждають або від затяжних наслідків цієї хвороби, або, що частіше, від неможливості знайти лікування інших недуг.

Щоб виконати свої квоти, військкомати агресора, швидше за все, прагнутимуть прийняти на військову службу молодих людей, які мають бути відстрочені за медичними показаннями. Але це означатиме, що у майбутньому у військових рашистів виникнуть додаткові проблеми, зокрема, невдоволення владою серед місцевого населення.