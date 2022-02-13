Росія не зможе завоювати Україну, думка російських військових

19:37 13 лютий Київ, Україна

Багато російських пропагандистів в останні тижні були дедалі агресивнішими, припускаючи, що їхня країна може легко перемогти та окупувати Україну.. Однак у ЗМІ з'явився і протилежний наратив: а саме, два російські військові експерти та спеціаліст Академії наук з питань безпеки , пов'язаних з Україною, поставили під сумнів твердження про те, що Росія зможе “ легко розгромити українські сили в польових умовах ” .. Вони розповіли про фатальні наслідки для Російської Федерації у довгостроковій перспективі.

Першу з цих незгод висловив, здавалося б, прихильник Кремля Михайла Ходарёнок, полковник у відставці, який раніше обіймав посаду старшого офіцера в Головному оперативному управлінні Генштабу Росії.. Ходаренок, не є противником використання російських військових сил для просування національних інтересів країни, проте заявив, що Кремль повинен дивитися правді в очі , а не жити у світі фантазій. Жоден із цих тверджень не витримує ретельної перевірки, стверджує Ходаренок.. По-перше, пише колишній старший офіцер Генштабу, українці воюватимуть. Вони зробили це у 2014 році, змусивши Москву відмовитись від планів відділення так званої «Новоросії» від території південного сходу України. По-друге, сьогодні українці більш ворожі до Росії, ніж сім років тому та їхня армія краще навчена та оснащена. По-третє, російська вогнева міць, хоч і переважна, не зможе знищити всі українські сили або запобігти появі серйозного партизанського руху українців, якщо РФ вдасться окупувати великі ділянки країни. По-четверте , контроль Росії над небом не гарантує перемоги - як росіяни повинні пам'ятати по Афганістану та першій чеченській війні. І по-п'яте, російська військова загроза не лише об'єднала Захід так, як Кремль не очікував, а й спонукала альянс активніше підтримати Україну, що, безумовно, допоможе Києву і завдасть шкоди російським силам.

Другий випад проти можливості розширення Росією свого вторгнення в Україну походить від генерал-полковника у відставці Леоніда Івашова, який як глава Всеросійських офіцерських зборів написав звернення до російського народу. Ця група ветеранів досі послідовно підтримувала зміцнення російських збройних сил та використання їх для демонстрації сили та в минулому критикувала російські уряди за те, що вони не зробили цього раніше. Проте у своєму посланні Івашов ясно дає зрозуміти, що не вірить, у реальну перемогу в Україні. Навіть якщо вона здобуде військовий тріумф у першому раунді, Росія стане на шлях катастрофи через міжнародну ізоляцію та жорсткі санкції.. Голова Всеросійського офіцерського об'єднання каже, що такий авантюризм призведе до " остаточного руйнування російської державності та знищення корінного населення країни " .

Коментуючи слова Ходаренока та Івашова, оглядач «Росбалту» Іван Преображенський пише, що завоювання Криму, яке змусило більшість російських аналітиків, таких як Ходаренок, та націонал-патріотів, таких як Івашов, підтримувати Путіна практично з усіх питань, вже не працює. Досі Кремль не дав коментарі з приводу висловлення хоч одного з офіцерів у відставці. У Кремлі, звичайно, розуміють, що погляди цих двох експертів поділяють й інші військові, але, як стверджує оглядач «Росбалту», незрозуміло, що Кремль робитиме далі. Чим менш адекватною виявиться офіційна відповідь, тим більша ймовірність того , що ця проблема серйозна і влада просто не знає, як її усунути, окрім як силовим шляхом .. Адже саме так Кремль у останнє десятиліття вирішує більшість своїх проблем як зовнішніх, так і внутрішніх ” , - заявив Преображенський.

Нарешті, третє попередження Кремлю виходить не від військового спеціаліста, а від аналітика Академії наук по Україні – Віктора Мироненка , яке є реальною оцінкою фахівця .. Він стверджує, що будь-хто, хто думає про вторгнення в Україну зараз, повинен пам'ятати, що Червоної Армії, яка перебувала на піку своєї могутності наприкінці Другої світової війни, знадобилося " майже десятиліття " , щоб утихомирити Західну Україну, і що вторгнення в неї зараз може привести до " російського В'єтнаму або нового Афганістану " .

Ці три критичні зауваження самі по собі , звичайно, навряд чи вплинуть на Путіна, якщо він уже прийняв фатальне собі рішення. Але вони говорять про два фактори, які слід розуміти. По-перше, російські військові не так віддані Путіну, як думають багато хто в Росії та на Заході. По-друге, ті, хто зараз на боці Кремля, застерігають від подальшої ескалації конфлікту. Навіть частина російських військових не готові до війни з низки причин, які надалі знищать Російську Федерацію як державу.