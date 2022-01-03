Росія навмисно перешкоджає врегулюванню конфлікту

20:06 27 квітень Київ, Україна

Москва цілеспрямовано перешкоджає встановленню миру на Донбасі. До такого рішення прийшли на засіданні ПАРЄ. Постійне і необґрунтоване переміщення російських військових сил до кордонів України неминуче веде до ескалації.



"Нарощування російських військ, яке відбувається зараз, є ще більш масовим, ніж у 2014 році. Це означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію. Ми не можемо знати напевно, чи вирішить Москва почати новий етап агресії проти України. Але, очевидно, що вони будуть вже готові зробити це через кілька тижнів", - заявляв глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Відомий журнал опублікував знімки з супутника, на яких видно, як Росія розміщувала свої війська на кордоні з Україною:



-кілька літаків Су-30 в Криму, яких не було в березні;

-нова військова база під Воронежем з численною військовою технікою і польовими госпіталями.





Також російське військове командування з 20.04 посилило вербування місцевого населення на Донбасі.



США закликали Росію розблокувати Керченську протоку, через яку Росія заборонила переміщення військових і цивільних іноземних суден. За словами представників Держдепу, блокування проходу для суден - це черговий акт агресії проти України.



У зв'язку з цим, а також іншими численними порушеннями Росії щодо України, громадян на території ОРДЛО і окупованого Криму, загрозою загальній безпеці, ключові країни дали свою згоду на участь у Кримській платформі. "Те, що Великобританія, Канада, Сполучені Штати, Туреччина, Франція, Польща, країни Східної Європи висловили зацікавленість, створює необхідні передумови для приєднання інших країн до цієї ініціативи. Але потрібно сказати, що практично всі ключові країни висловили зацікавленість у приєднанні, і, принаймні, декларували свою участь на високому дипломатичному рівні", - розповів експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Нагадаємо, що Кримська платформа покликана підвищити ефективність міжнародного реагування на окупацію Криму, відповісти наростаючим викликам в сфері безпеки, посилити міжнародний тиск на Росію, запобігти подальшому порушенню прав людини і захистити жертв окупаційного режиму, а також досягти головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.